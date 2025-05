Suomen kovimpien No Prep -autojen oma sarja käynnistyy Porissa 31.5. - "Monta tasaväkistä autoa löytyy lähtöviivalta"

"Ei se ole pelkästään kiinni siitä, että vehkeet rokkaa. Lähtöviivalla täytyy olla hereillä", satakuntalainen Jontte Lehtisalo tiivistää No Prepin juonen.

No Prepissä kilpailu kovenee vuosi vuodelta, aina pitää päästä kovempaa, joten kalustoa on kehitettävä jatkuvasti.

"Paljon muutoksia tuli moottoripuolelle ja melkein sata kiloa saatiin painoakin pois. Kyllä kamppaillaan mestaruudesta, yritys kova", Lehtisalo kertoo tulevan kauden juonista.

Mikä sitten on kovin juttu No Prep Challengessa?

"Kaikki on tasavertaisia kaluston puolesta, eli monta tasaväkistä autoa löytyy lähtöviivalta."

Kiihdytysajossa “No Prep” tarkoittaa, että radalle ei ole tehty juuri mitään kuljettajien auttamiseksi. Toisin sanoen, tämä kiihdytysurheilun muoto laittaa kuskit ja autot vaikean haasteen eteen.

Suomen kovimpien No Prep -autojen sarjaa on kehitetty pääosien kuskien ehdoilla.

"Kiva juttu kun on saatu kehitettyä oma sarja, paljon on saatu yleisesti ottaen jengiä seuraamaan tiimejä."

Lehtisalon toiveissa kaudelle 2025 on, ettei kilpakumppaneille tulisi mitään ongelmia. Pääasia on ajaa kilpaa, sillä ensimmäinen 201 metrin, eli kasimailin, kohdalla maaliviivan ylittänyt on voittaja.

"Lentokenttäradoillakin vauhdit kasvaa 1/8-maililla yli kahdensadan", Jontte päättää.

Kaudella 2025 ajetaan neljä FHRA No Prep Challenge -tapahtumaa. FHRA järjestää kaksi tapahtumaa Vesivehmaalla, Bear City Cruisers yhden Porissa ja Riverside Cruisers yhden Kiikalassa.

***

FHRA No Prep Challenge -kalenteri 2025:

31.5. / FHRA No Prep Challenge, Pori (Järjestäjä: Bear City Cruisers)

7.6. / FHRA No Prep Challenge, Vesivehmaa

9.8. / FHRA No Prep Challenge, Kiikala (Järjestäjä: Riverside Cruisers)

16.8. / FHRA No Prep Challenge, Vesivehmaa