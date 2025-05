Turun yliopisto ja Varsinais-​Suomen hyvinvointialue syventävät yhteistyötään

Yhteistyösopimuksilla vahvistetaan tutkimusta, opetusta ja innovaatioiden kehittämistä. Niiden avulla edistetään Varsinais-Suomen alueen elinvoimaisuutta ja alueen ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia.

– Yliopistollisena hyvinvointialueena meille tärkeä arvo on tutkitun tiedon edistäminen kaikessa toiminnassamme. Tavoitteenamme on laaja, monialainen yhteistyö yliopiston kanssa. Perinteisten sote-alojen lisäksi haluamme tehdä yhteistyötä mm. tuotantotalouteen ja tekoälyyn liittyen, hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen sanoo.

Yhteistyön tavoitteena on kasvattaa alueen osaamis- ja tietopääomaa hyödyntämällä kummankin organisaation vahvuuksia. Tuoreista sopimuksista ensimmäisen sopimus koski strategista kumppanuutta ja toinen tarkentaa yhteistyötä muun muassa yliopistollisessa sairaalassa.

– Turun yliopiston strateginen tavoite on tehdä tutkimusta, jolla on merkitystä – ja Varhan kanssa tehtävä yhteistyö on erinomainen esimerkki tästä. Haluamme yhdessä kehittää terveys- ja hyvinvointipalveluita tutkimusnäyttöön perustuen ja samalla tarjota opiskelijoillemme mahdollisimman ajankohtaista ja käytännönläheistä opetusta, Turun yliopiston rehtori Marjo Kaartinen sanoo.

Yli­opis­tol­li­nen hy­vin­voin­tia­lue tut­kii ja ke­hit­tää

Varha tutkii ja kehittää jatkuvasti hoitomenetelmiään ja toimintaansa yhteistyöalueellaan, johon kuuluvat Varsinais-Suomen lisäksi myös Satakunnan ja Pohjanmaan hyvinvointialueet. Osa tutkimushankkeista on levinnyt koko Suomeen ja ulkomaille.

Yhteistyösopimus tukee myös Varhan strategisia tavoitteita.

– Yhteistyö Turun yliopiston kanssa auttaa meitä varmistamaan, että tekemisemme on vaikututtavaa. Sen voimme osoittaa vain tutkitulla tiedolla. Tutkimuksen ja koulutuksen kautta vahvistamme henkilöstömme osaamista ja luomme edellytyksiä uusille hoitokäytännöille ja innovaatioille, tutkimus- ja kehitysjohtaja Ville Kytö sanoo.

Opis­ke­li­jat, hen­ki­lös­tö, po­ti­laat ja asiak­kaat hyö­ty­vät

Sopimukset korostavat koulutuksen ja tutkimuksen roolia. Yliopistollinen sairaala toimii keskeisenä ympäristönä sekä kliiniselle tutkimukselle että lääketieteen opiskelijoiden koulutukselle.

– Yliopistollinen sairaala on ainutlaatuinen oppimis- ja tutkimusympäristö. Sopimuksen myötä pystymme entistä paremmin integroimaan tutkimuksen, opetuksen ja potilastyön. Tämä hyödyttää niin opiskelijoita, henkilöstöä kuin potilaitakin, sanoo lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Pekka Hänninen.

Varhassa koulutetaan ja opetetaan vuosittain noin 8 000 eri alan opiskelijaa. Vuosittain valmistuu yli 1 000 tieteellisistä artikkelia ja kymmeniä väitöskirjoja.

Uusi sopimus on voimassa toistaiseksi, ja se mahdollistaa joustavan reagoinnin muuttuvassa toimintaympäristössä. Sopimus rakentaa perustan uusille avauksille myös useilla tieteenaloilla, esimerkiksi hoito- ja sosiaalitieteiden sekä hyvinvointialueen eri palveluissa.