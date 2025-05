Ei vain rock’n’rollia: väitöstutkimus osoittaa, miten politiikka ja stereotypiat ohjaavat populaarimusiikin tulkintaa

Musiikkia pidetään usein universaalina kielenä, joka ylittää kansalliset rajat. Vaikka musiikki kiistatta yhdistää ihmisiä ympäri maailman, on musiikki esittäjineen harvoin vapaa lähtömaahansa liitetyistä merkityksistä. Tutkimuksessaan Okko kiinnittää huomiota siihen, kuinka kaupallisesti vaatimatonta menestystä nauttinut neuvostoliittolainen ja myöhemmin etenkin venäläinen rockmusiikki ovat saaneet osakseen runsaasti näkyvyyttä yhdysvaltalaisessa mediassa. Tutkimus tarkastelee laajaan media-aineistoon nojaten, millaisten journalististen kehysten kautta aiheesta on keskusteltu ja mihin musiikin ulkopuolisiin tekijöihin valitut näkökulmat ovat pohjautuneet.

Kuvitteellinen idän konsepti kehystää musiikin ja muusikoiden vastaanottoa

Tutkimuksen mukaan musiikin ja muusikoiden vastaanottoon ovat merkittävästi vaikuttaneet neuvostoliittolaisiin ja venäläisiin kohdistuneet stereotypiat ja politisoituneet odotukset. Tutkimuksessa esitetään yhdysvaltalaisten näkevän Neuvostoliiton ja sen seuraajavaltiot usein kuvitteellisen idän konseptin kautta – elämä idässä näyttäytyy usein harmaana selviytymiskamppailuna sekä jatkuvana taisteluna sortavien eliittien ja länsimielisten toisinajattelijoiden välillä. Toiveena on, että jonain päivänä idästä – erityisesti Venäjästä – tulisi lännen kaltainen demokraattinen kokonaisuus.

Okon mukaan rockmuusikoista on kirjoitettu niin, että heidät on nähty valtiota vastustaviksi kapinallisiksi, jotka symboloivat muutosta kohti demokratiaa ja vapautta. Todellisuudessa muusikoiden suhde politiikkaan ja politiikkoihin on huomattavasti moniulotteisempi, ja media onkin päätynyt tarjoamaan hyvin kapea-alaisen kuvan alueen rockkulttuurin poliittisesta merkityksestä. Samalla itse musiikki on jäänyt taka-alalle.

“Rockmusiikin vastaanoton tarkastelu auttaa ymmärtämään laajempaa yhteiskunnallista keskustelua, jossa venäläistä kulttuuria käsitellään usein poliittisten kehysten kautta. Poliittisten kysymysten osalta julkisuudessa korostuvat usein teemat, jotka heijasteltavat todellisuuden sijaan pikemminkin länsimaiden Venäjää koskevia toiveita ja odotuksia. Tätä kuvitteellisen idän konseptia voidaan tulevaisuudessa hyödyntää populaarikulttuurin tutkimuksessa ja laajemman poliittisen keskustelun tarkastelun välineenä”, Okko kertoo.

FM Antti Okon yleisen historian väitöskirjan ”Not only rock 'n' roll: the reception of Russophone rock in the United States, 1985–2025” tarkastustilaisuus pidetään 7.6.2025 klo 12 alkaen Jyväskylän yliopiston Vanhassa juhlasalissa (S212). Vastaväittäjänä toimii professori Marco Biasioli (Manchesterin yliopisto) ja kustoksena professori Pertti Ahonen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Väitöskirja on luettavissa JYX-arkistossa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-86-0732-8