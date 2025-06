Rasaliina Jänön Kuuden kuun valtakunta -lasten- ja nuortenkirjasarjan toinen osa käsittelee ystävyyden ja rohkeuden merkitystä

Tuhatvuotinen myrsky on jättänyt jälkensä. Kauan sitten kylvetty pimeyden siemen alkaa versoa – eikä kukaan tiedä, mitä se tuo mukanaan. Bel ja Era yrittävät rakentaa uutta arkea, mutta menneisyyden henget kuiskivat synkkiä lupauksiaan. Ennuskirja vaikenee. Belin sisällä kuplii tumma voima, joka ei tottele häntä. Yösilmä aistii vaaran lähestyvän kuin varjon, joka vääjäämättä laskeutuu kaiken ylle.

Pelastus saattaa löytyä vain kaukaiselta planeetalta, Maasta. Mutta onko siellä vastaus pahuuden puremaan – vai vain lisää vaaroja? Matkalla nuoret kohtaavat olentoja, joiden todellinen olemus on verhottu valheisiin. He joutuvat kohtaamaan totuuksia, jotka voivat romuttaa kaiken, mihin he ovat koskaan uskoneet.

Kuka on SampoSiu? Ja voiko kadonneen voimakiven todella korvata? Ei enää paluuta. Ei enää varmuutta. Vain yksi tie eteenpäin—kohti tuntematonta.

Kirja on suunnattu 7–14-vuotiaille lukijoille, jotka etsivät tarinoista elämäänsä jännitystä ja syvyyttä.

Kuuden kuun valtakunta 2 – Vaaran verso julkaistiin 2.6.2025.

Rasaliina Jänö on Järvenpäässä asuva kirjailija ja kuvataiteilija, joka ammentaa tarinoihinsa valoa ja voimaa mielikuvituksesta. Hän on aiemmin julkaissut mm. lasten ja nuorten fantasiaseikkailut Taikakello, Hehkumaa ja Kuparikuvastin (Kustannus-Mäkelä 2022, 2023, 2025) sekä sarjan ensimmäisen osan Kuuden kuun valtakunta – Tuhon siemen (Viisas Elämä, 2024). Pienemmille lukijoille häneltä on ilmestynyt kuvakirjasarja Lulun ja Pikon seikkailut (2021, 2022, 2024).

Viisas Elämä Oy on suomalainen kustantamo, jolla on 30 vuoden kokemus kotimaisen ja ulkomaisen tietokirjallisuuden julkaisemisesta. Julkaisemme huippuasiantuntijoiden kirjoittamia innostavia ja koskettavia teoksia elämän eri osa-alueilta. Viisas Elämä on Suomen johtavin kustantamo hyvinvoinnin ja elämäntaidon kategoriassa. Teoksemme tarjoavat oivalluksia merkitykselliseen elämään.