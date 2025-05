Huuhkajat nimetty kesäkuun MM-karsintaotteluihin

Päävalmentaja Jacob Friis nimesi 25 pelaajaa Hollanti- ja Puola-otteluihin perjantaina Olympiastadionilla järjestetyssä mediatilaisuudessa. Joukkueessa nähdään useita muutoksia maaliskuussa MM-karsinnat avanneeseen ryhmään verrattuna.

Roman Eremenko palaa maajoukkueeseen lähes yhdeksän vuoden tauon jälkeen. IF Gnistanin keskikenttäpelaaja edusti Huuhkajia edellisen kerran syyskuussa 2016, kun Suomi kohtasi Kosovon MM-karsinnoissa. Eremenko on uusi nimi Friisin ryhmässä, mutta kuuluu Huuhkajien kokeneimpiin – hänellä on tilillään 73 A-maaottelua ja viisi maalia.

Joukkueessa nähdään myös kaksi ensikertalaista. Djurgårdens IF:n keskikenttäpelaaja Matias Siltanen ja Petrolul Ploiestin keskikenttäpelaaja Tommi Jyry saivat ensimmäiset kutsunsa A-maajoukkueeseen.

Maaliskuun ryhmään verrattuna joukkueessa nähdään nyt myös paluun tekevät Arttu Hoskonen, Juhani Pikkarainen, Ilmari Niskanen ja Onni Valakari.

Huhtikuussa Huuhkajien maalivahtivalmentajaksi nimetty Jyri Nieminen joutuu jäämään sivuun kesäkuun leiriltä terveydellisten syiden takia. Hollanti- ja Puola-otteluissa joukkueen maalivahtivalmentajana toimii FC Interin Miika Salmi.

Hollanti saapuu Suomen vieraaksi Olympiastadionille lauantaina 7. kesäkuuta ja Puola tiistaina 10. kesäkuuta. Molemmat ottelut käynnistyvät kello 21.45.

Suomen MM-karsinnat alkoivat maaliskuussa voitolla Maltalla ja tasapelillä Liettuassa. Puola johtaa karsintalohko G:tä voitettuaan molemmat ottelunsa maaliskuussa. UEFA Nations Leaguen puolivälierissä Espanjalle hävinnyt Hollanti avaa karsintansa Helsingissä.

Lohkovoittajat etenevät suoraan MM-lopputurnaukseen. Lohkokakkoset pelaavat neljästä jäljellä olevasta kisapaikasta jatkokarsinnoissa.

Huuhkajat kesäkuun MM-karsintaotteluissa:

Lukas Hradecky, Bayer 04 Leverkusen

Jesse Joronen, Venezia FC

Viljami Sinisalo, Celtic FC

Robert Ivanov, Eintracht Braunschweig

Ville Tikkanen, HJK

Arttu Hoskonen, Cracovia

Juhani Pikkarainen, Degerfors IF

Miro Tenho, Djurgårdens IF

Jere Uronen, AIK

Ilmari Niskanen, Exeter City

Nikolai Alho, Asteras Tripolis

Matti Peltola, D.C. United

Glen Kamara, Al-Shabab FC

Roman Eremenko, IF Gnistan

Tommi Jyry, Petrolul Ploiesti

Matias Siltanen, Djurgårdens IF

Kaan Kairinen, AC Sparta Praha

Anssi Suhonen, SSV Jahn Regensburg

Oliver Antman, Go Ahead Eagles

Benjamin Källman, Cracovia

Joel Pohjanpalo, Palermo FC

Teemu Pukki, HJK

Fredrik Jensen, FC Augsburg

Robin Lod, Minnesota United FC

Onni Valakari, San Diego FC

