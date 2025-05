HSL:n oranssien runkolinjabussien yöliikenne muuttuu: kyytiin voi nousta vain etuovesta 16.6. alkaen

Samalla yöliikenteessä kulkevien oranssien bussien tunnus muuttuu niin, että numeron perään lisätään N-kirjain. Esimerkiksi linjasta 600 tulee siis noin kello 23–5 linja 600N, jossa ovat voimassa samanlaiset matkustuskäytännöt kuin tavanomaisissa sinisissä busseissa.

Kyse on alkuvaiheessa kokeilusta, joka kestää vuoden loppuun asti. Teemme kokeilusta saatujen kokemusten perusteella päätöksen siitä, muuttuuko kokeilu pysyväksi käytännöksi.

Kokeilun ensisijaisena tavoitteena on matkustajien koetun turvallisuuden parantaminen. Viime kesänä linjalla 600 tehdyn vastaavan kokeilun perusteella matkustajien koettu turvallisuus yöliikenteessä oli korkeammalla tasolla, kun kaikki matkustajat nousivat kyytiin etuovesta. Aiempien kyselyjen perusteella matkustajien kokema turvallisuus on korkeammalla tasolla, jos matkan aikana kohtaa henkilökunnan edustajan. Pyrimme vähentämään myös liputta matkustamista, joka on ollut runkolinjoilla yleisempää kuin muilla linjoilla.

Kokeilu koskee linjoja 20, 30, 40, 200, 300, 400, 500, 510, 520, 530, 560, 570 ja 600.