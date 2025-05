Rahoitus Icon 4 -risteilyaluksen rakentamiseen varmistunut – ”Valtava merkitys suomalaiselle meriteollisuudelle”

Rahoitusneuvotteluissa on sovittu rahoituksen ehdoista, ja varsinainen lainasopimus allekirjoitetaan myöhemmin. Risteilyalustilauksissa vientitakuulaitoksen rooli ostajan luoton takaajana on tyypillisesti keskeinen, sillä laina-ajat ovat pitkiä ja alustilausten arvo on miljardiluokkaa.

- Olemme tyytyväisiä, että rahoitusneuvotteluissa on päästy yhteisymmärrykseen ja alustilaus Meyer Turun telakalle on varmistumassa. Tällä on valtava merkitys suomalaiselle meriteollisuudelle. Suomessa valmistetaan maailman suurimpia ja edistyneimpiä risteilyaluksia, ja on erittäin tärkeää, että huippuosaaminen jatkuu ja kehittyy edelleen meillä. Alus- ja telakka -sektorin työllistävä vaikutus ja välilliset vaikutukset alueen ja koko maan elinkeinoelämään ovat kiistattomat, sanoo Finnveran toimitusjohtaja Juuso Heinilä.

Meriklusterilla Meyer Turun telakan vaikutus heijastuu laajasti alihankintaverkostoon ja nostaa verkoston yritysten jalostusarvoa ja työllisyyttä. Tämä käy ilmi telakan hankinnoista tehdystä tuoreesta selvityksestä.

Alus- ja telakkatoimialan kysyntänäkymät ovat positiiviset

Risteilyalus- ja telakkatoimialan osuus on merkittävä Finnveran vastuukannassa. Maaliskuun 2025 lopussa toimialan osuus oli noin puolet Finnveran 25,8 miljardin euron kokonaisvastuista.

Alus- ja telakkasektorin strateginen merkitys on kasvussa maailmantalouden liikkeiden, geopoliittisten muutosten ja huoltovarmuustekijöiden myötä, ja suomalainen alus- ja jäänmurtajaosaaminen on jälleen huomion keskiössä.

- Alus- ja telakkatoimialan näkymät ovat kohentuneet merkittävästi. Kysyntää kasvattavat globaalisti risteilyvarustamoiden liiketoiminnan vahva kehitys, puolustussektorin investoinnit sekä viranomaisveneiden kysyntä. Teemme Finnverassa työtä sen eteen, että suomalainen satojen vuosien laivanrakennuksen osaaminen kyetään viemään kestävästi maailmalle myös tulevaisuudessa. Loistoristeilijöissä kotimainen arvolisä on suuri ja alihankkijaverkostot ulottuvat laajalle, Heinilä sanoo.

Lisätiedot:

Juuso Heinilä, toimitusjohtaja, Finnvera, puh. 029 420 2576