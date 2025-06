Gigantin toukokuun myydyimmät puhelimet TOP 10 – suomalaiset ovat yhä valmiimpia vaihtamaan eri merkkien välillä, älykellot kiinnostavat kesätreenaajia

Gigantin toukokuun myydyimpien puhelinten listalta löytyy vanhoja tuttuja, mutta kärkikasti uudistui viime kuuhun verrattuna: Samsungin vanhempi, pian markkinoilta poistuva Galaxy A35 nousi ykköseksi ja Applen iPhone 16e sekä 16 Pro tulevat seuraavina.

Apple on tällä kertaa vallannut kuun myydyimpien puhelinten listauksen, sillä iPhoneja löytyy jopa neljällä sijoituksella. Toiselta sijalta löytyvä iPhone 16e on Applen puhelinten edullisimpia malleja, ja on jo aiemmin herättänyt kiinnostusta tuomalla USB-C-latauksen myös edullisempaan hintaluokkaan. 16e on muiden uusien mallien lailla suunniteltu Apple Intelligenceä varten, joten siitä löytyvät samat tekoälyominaisuudet kuin hintavammista vaihtoehdoista.

Tämän kuukauden kärkikolmikkoon ovat varmasti vaikuttaneet myös Gigantin toukokuun treidauskampanjat, joissa vanhan puhelimen kierrättämällä myymälässä on saanut uuden puhelimen ostoon tuntuvan alennuksen. Lista kertoo paitsi suosituista malleista, joita myydään varastoista loppuun uusien tieltä, että myös kuvastaa hyvin suomalaisen markkinan monipuolisuutta. Suomalaiset ovat yhä valmiimpia kokeilemaan uusia malleja sekä merkkejä.

“Puhelinten myynnissä näkyy yhä enemmän se, että suomalaiset eivät ole yhtä brändiuskollisia, kuin esimerkiksi muut pohjoismaalaiset. Ostopäätös tehdään useammin puhtaasti hinta-laatusuhteen perusteella,” kuvailee Gigantin telecom-tuotteiden vastaava Juuso Ketolainen.

Vaikka merkistä toiseen vaihtaminen on jatkuvasti yleisempää, vaikuttaa puhelimen käyttöjärjestelmä edelleen ostopäätökseen. Moni pohtiikin tarkkaan uuden laitteen sopivuutta muiden kodin laitteiden, esimerkiksi älysormusten ja -kellojen tai perheen muiden puhelinten, kanssa.

Kesä ei hiljennä puhelinmarkkinoita, vaan voimistuu edelleen kaupallisena sesonkina. Lahjoja ostetaan valmistuville kauden juhliin, ja nuorten kesätyöpalkat käytetään usein uusiin puhelimiin. Loppukesästä lapsille etsitään ensimmäisiä puhelimia koulutietä varten. Sesonkia vauhdittavat myös uudet tulokkaat, sillä eri valmistajat lanseeraavat monesti tulevat mallinsa kesäaikaan. Kesä-heinäkuussa kannattaakin pitää silmät ja korvat auki, jos uutuudet kiinnostavat.

Älykellojen suosio pitää pintansa – spesifit lajitreenaukseen suunnitellut kellot kiinnostavat

Älykellot ovat pitäneet pintansa tasaisen suosittuna tuotteena, mutta kesän lähestyessä niitä hankitaan niin lahjoiksi, kuin omaksi motivaattoriksi ulkotreenikauden alkuun.

“Älykellojen myynti on noussut huomattavasti, ja erityisesti eri urheilulajien treenaukseen suunnitellut kellot kiinnostavat. Huawein toukokuussa julkaistut Watch Fit 4 Pro-, Watch Fit 4 - ja Watch 5 -sarjan kellot ovat lähteneet käsistä: brändin kellojen ja aktiivisuusrannekkeiden myynti on kasvanut huhti-toukokuussa viime vuoteen verrattuna kappalemääräisesti 230 %. Niissä on terveysseurannan ohella lukuisia kehittyneitä ominaisuuksia eri lajien harjoitteluun, aina huippuammattilaistasolle saakka”, Ketolainen kertoo.

Huawei-älykellojen lippulaivamalli, Watch 5, tarjoaa entistä tarkempaa dataa urheilijoille muun muassa sykevälivaihtelusta, veren happitasosta, stressitasosta ja EKG:stä X-TAP-teknologian avulla. Huawei Watch Fit 4 Pro erottuu edukseen esimerkiksi golfominaisuuksillaan, joita kysellään Ketolaisen mukaan paljon. Kellon golftila sisältää esimerkiksi 3D-kenttäkartat, tarkat etäisyysmittaukset, greenin kaltevuustiedot, lyöntien seurannan ja tuloskortin. Sekä Huawei Watch Fit 4 Pron että Watch 5:n valikoimassa on yli 15 000 golfkenttää maailmanlaajuisesti.

Entä onko älysormus noussut jo haastamaan älykellot terveyden ja kuntoilusuoritusten mittaamisessa? Ketolaisen mukaan ei: moni käyttää edelleen rinnakkain sekä kelloa että sormusta. Sormus on huomaamaton ja mukava käyttää ympäri vuorokauden, kun taas kellolla saa täsmällisempää dataa esimerkiksi urheilusuorituksista. “Älysormusten kysyntä kasvaa edelleen kohinalla. Viime vuoden toukokuuhun verrattuna kappalemääräinen myynnin kasvu on ollut kaksinkertaista”, Ketolainen summaa.

Toukokuun myydyimmät puhelimet TOP 10