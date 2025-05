Metsäisessä maastossa kulkeva moottorikelkkailureitti on vaarallinen liikenneympäristö

Metsäisessä maastossa kulkeva moottorikelkkailureitti on haastava liikenneympäristö kokeneellekin kuljettajalle, saati sitten ensikertalaiselle, jolle jo koko liikenneympäristö metsineen on vieras. Monelle matkailijalle jo lumi, jää, kylmyys ja pimeys ovat vieraita elementtejä. Tyypillinen tutkijalautakunnalle tutkintaan tuleva moottorikelkkailuonnettomuus on suistuminen reitiltä ja törmäys puuhun.

Lapin ELY-keskus on mukana liikenne- ja viestintävirasto Traficomin rahoittamassa hankkeessa, jonka tarkoituksena on laatia moottorikelkkailureittien suunnitteluopas. Tämä opas vastaa lisääntyvään tarpeeseen parantaa liikenneturvallisuutta moottorikelkkailureiteillä ja luoda puitteet yhtenäiselle toimintamallille kuntien ja muiden yhteistyötahojen käyttöön. Hankkeen hakijana on ollut Sallan kunta ja mukana ovat kaikki Lapin 21 kuntaa, Lapin ELY -keskus ja Liikenneturva. Hanke kestää helmikuun loppuun 2026.

Uusi suunnitteluopas moottorikelkkailureittien suunnitteluun

Hankkeen aikana kartoitetaan kuntien, reittien ylläpitäjien ja muiden osapuolten tarpeet, analysoidaan olemassa olevat ohjeistukset ja laaditaan uusi, havainnollinen suunnitteluopas. Oppaan on tarkoitus tarjota selkeät suuntaviivat ja kriteerit turvallisten moottorikelkkailureittien suunnitteluun sekä toimia merkittävänä työkaluna. Kaiken kaikkiaan oppaan avulla pyritään vähentämään moottorikelkkailuonnettomuuksia.

Hankkeen tuloksena laadittava opas on tarkoitus jakaa laajempaan käyttöön koko maahan. Hanke palvelee myös valtakunnallisen liikenneturvallisuusstrategian päivittämistä motorisoidun maastoliikenteen osalta.

Hankkeen päätyttyä moottorikelkkailureittien suunnitteluopas on valmis otettavaksi käyttöön eri tahoilla sekä saatavissa hankkeeseen osallistuneilta ja Traficomilta.