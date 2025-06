Oppeja kadulla tehtävästä päihdetyöstä | Webinaari 16.6. klo 13–14.30

Vamos Kuopio juhlii 10-vuotista taivaltaan – juhlatilaisuus 23.5.2025 19.5.2025 08:00:00 EEST | Kutsu

Vamos Kuopio on kymmenen vuoden aikana tukenut tuhansia koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevia nuoria Pohjois-Savossa. Toiminta on vastannut aina alueen ajankohtaisiin haasteisiin, kuten ilman huoltajaa alaikäisenä Suomeen saapuneiden nuorten tukemiseen vuonna 2015, mielenterveyspalveluiden saatavuusongelmiin, koronapandemian vaikutuksiin sekä yleisesti NEET-nuorten (not in education, employment or training) tarpeisiin.