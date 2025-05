Suomen ja Viron välinen EstLink 2 -yhteys palaa kaupalliseen käyttöön kesäkuun lopulla

EstLink 2 -merikaapelin varsinaiset korjaustyöt päästiin aloittamaan toukokuun puolivälissä. Työt ovat edenneet merellä suotuisissa olosuhteissa ja tämänhetkisen arvion mukaan ne saadaan valmiiksi juhannuksen jälkeen. Yhteyden odotetaan palaavan kaupalliseen käyttöön 25.6., kun korjaustyöt ovat valmistuneet ja kaapeliyhteyden toiminnan varmistavat testit on saatu onnistuneesti loppuun.



Korjaustöiden aikana merikaapelia korvataan uudella kaapelilla noin kilometrin matkalla. Mittavia korjaustöitä on suunniteltu ja valmisteltu kaapelin vaurioitumisesta lähtien yhteistyössä eri toimijoiden kesken.



”Kaapelin korjaustöiden sujuva eteneminen on edellyttänyt tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Erinomainen yhteistyö viranomaisten kanssa on myös mahdollistanut korjausalukselle turvallisen työskentelyn vilkkaasti liikennöidyllä merialueella,” yksikön päällikkö Kimmo Nepola toteaa.



EstLink 2 -yhteyden palaamisesta kaupalliseen käyttöön tiedotetaan vielä erikseen korjaustöiden valmistuttua.



Lisätietoja:

Kimmo Nepola, yksikön päällikkö, Fingrid, puh. +358 30 395 4221

sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi