Risto Murto Työeläke-lehdessä: Isot kriisit eletään myös eläkejärjestelmän kautta

Lainsäädäntövalmistelussa oleva eläkeuudistus antaa työeläkeyhtiöille mahdollisuuden tavoitella eläkevaroille entistä parempia tuottoja. Lantin kääntöpuolella kasvavat myös riskit.

– Meidän on totuttava siihen, että isot kriisit eletään myös eläkejärjestelmän kautta. On tärkeä muistaa, että eläkesijoittamisen tähtäin on kaukana horisontissa, ei yksittäisissä vuosissa, Varman toimitusjohtaja Risto Murto toteaa Työeläke-lehden haastattelussa.

Murron luotsaamana Varma teki viime tilikaudella erinomaisen tuloksen. Rahastoiduille eläkevaroille se tahkosi tuottoja etenkin Suomen ulkopuolelta. Kesäkuun Työeläke-lehteen on koottu työeläkelaitosten koko kuva tilinpäätöstietoineen yhtiöiden vertailuina.

Tuottavuuskehitykseen odotetaan kovasti piristystä, sillä eläkemenon suhde bruttokansantuotteeseen on nyt ennätyskorkealla. Viime vuonna maksettiin reilut 36 miljardia euroa työeläkkeinä. Rahastoituja eläkevaroja työeläkejärjestelmällä on lähes 275 miljardia euroa.

Moni pähkäilee eläkkeen ja palkan verotusta

Joustavan eläkeiän aikana yhä useampi yhdistää työn ja eläkkeen. Jos työkykyä ja -intoa vielä riittää, voi pohtia mikä omassa tilanteessa on paras ratkaisu ja miten verotus vaikuttaa kokonaisuuteen.

– Kun henkilö saa sekä eläkettä että palkkaa, verotus on pääsääntöisesti kevyempää kuin jos samansuuruinen kokonaistulo olisi vain palkkaa tai vain eläkettä, toteaa Eläketurvakeskuksen erityisasiantuntija Suvi Ritola artikkelissaan.

Lisäksi uusimmassa Työeläke-lehdessä:

Visualisointi keskieläkkeestä ja eläkemenon suhde bruttokansantuotteeseen

Ohjenuoraa siitä, miten käy eläkkeen, kun kuolema kohtaa

Mitä yrittäjän hyvä huomioida, kun suuntaa EU:hun etätöihin

Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot vuodelta 2024.

