Adlercreutz: Ansaittu kesäloma koittaa

– Toivon että oppilaat, opettajat sekä muu kouluhenkilökunta saavat tuntea ylpeyttä kaikesta siitä mitä vuoden aikana on opittu ja saavutettu. Lukuvuoteen mahtuu valtavasti oppimista ja kehittymistä, ja teillä on kaikki syy olla tyytyväisiä. Olette ansainneet kesälomanne, Adlercreutz sanoo.

– Haluan myös erityisesti lähettää terveiset sinulle, jolla on ollut vaikeaa tänä vuonna. Selvisit siitä, se on vahva suoritus. Toivon että ensi lukuvuosi on sinulle helpompi ja valoisampi. Nyt on aika levätä ja tehdä asioita, joista nautit – olet sen arvoinen, sanoo Adlercreutz.

Tällä viikolla moni on valmistunut ylioppilaaksi tai suorittanut ammatillisen tutkinnon ja nyt edessä on seuraava askel elämässä.

– Olette jännittävässä elämänvaiheessa. Joillekin edessä on työelämä, toisille jatko-opinnot. Yksi tämän ajan hienoista puolista on se, ettei kaiken tarvitse olla vielä selvää. Haluan kannustaa teitä olemaan rohkeita ja tekemään joskus myös hieman epävarmalta tuntuvia päätöksiä. Kokeilkaa asioita ja etsikää omaa polkuanne. Juuri se on nuoruuden hienous: mahdollisuus tutkia ja löytää. Ottakaa tästä ajasta kaikki irti. Toivotan teille kaikkea hyvää tulevaisuuteen, Adlercreutz sanoo.