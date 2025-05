SDP:n Saku Nikkanen: Hallituksen keinot osin yleisen edun vastaisia

- Halvalla hinnalla on julkisissa hankinnoissa liian suuri painoarvo. Miten nostamme kriteereissä arvoon vastuullisuutta kotimaisen työn tarjoamisesta? On luonnollisesti tärkeää myös huomioida EU:n sisämarkkinalainsäädäntö sekä julkisia hankintoja koskevat vähimmäissäännöt, jotka turvaavat avoimuuden, tasavertaisen kohtelun, avoimen kilpailun ja menettelyjen moitteettoman hallinnoinnin perusperiaatteet. Mutta miten voisimme sitten näillä kriteeristöillä tukea nykyistä paremmin kotimaista työtä ja yrittäjyyttä? Erityisesti haluan korostaa suomalaisten yritysten korkeaa laatua ja osaamista. On elintärkeää, että julkisissa hankinnoissa annetaan arvo tälle korkealle osaamiselle ja tuetaan suomalaisten yritysten menestystä kansainvälisessä kilpailussa. Lisäksi olisi tärkeää huomioida hankintakriteeristöissä lähellä tuotetun tuotteen matala hiilijalanjälki kilpailutuksissa ja julkisissa hankinnoissa, toteaa Nikkanen.

Hankintalain uudistukseen liittyen toinen asia on kuntien in house -yhtiöiden sääntelyn muutos. Toimiva palvelujärjestelmä tarvitsee julkisten ja yksityisten vahvaa kumppanuutta, ei niiden selkeää vastakkainasettelua. Nykyisessä hankintalaissa ja kuntien in house -yhtiöiden käytössä on omat ongelmansa, joita on hyvä hankintalain uudistuksen yhteydessä pyrkiä korjaamaan. Tämän julkisen palvelutuotannon in house -yhtiöiden hankintalain uudistuksen mukainen toiminnan tiukka rajaaminen johtaisi kuitenkin ei-toivottuihin tilanteisiin. Kunnat ovat jakaneet viestiä yleisen edun vastaisena pitämästään hankintalain muutoksesta, joka lisäisi kuntien hankintabyrokratiaa merkittävästi. Niissä ollaan huolissaan kuntalaisten palveluiden jatkuvuudesta, suomalaisten huoltovarmuudesta ja kyberturvallisuudesta.

- Hankintalain uudistamista tulisi harkita vielä vakavasti uudelleen ja peruuttaa valmistelu tässä muodossaan. Asiaan voitaisiin myös tehdä poikkeus omistusosuusvaatimuksessa, ettei hankintalain uudistamishanke aja kuntia yleisen edun vastaiseen tilanteeseen, jossa kunnat eivät pysty järjestämään palveluitaan, koska lainmukaisia in house -yhtiöitä tulisi ilman välttämätöntä syytä purkaa. Tämän vuoksi jätin asiasta hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen. Jään odottamaan minkälaisia toimia hallitus aikoo tehdä uudistaakseen ja parantaakseen hankintalakia, toteaa Saku Nikkanen.