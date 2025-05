SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Ministeri kujalla nuorisotyöttömyyden syistä – amikset ansaitsevat parempaa

SDP:n puoluevaltuusto: Sodan ja väkivallan sekä siviilien kärsimyksen on loputtava Gazassa ja kahden valtion malli on toteutettava – Suomen tunnustettava välittömästi Palestiinan valtio 24.5.2025 17:01:58 EEST | Tiedote

Ihmisten kärsimys Gazan kaistalla on jo ylittänyt kaiken ymmärryksen, se on sanoinkuvaamatonta. Pienet lapset, jopa vastasyntyneet, näkevät nälkää. Myös vedestä on pulaa. Jo yli 50 000 ihmistä on kuollut Israelin armeijan säälimättömissä iskuissa. Hamasin terroriteot ovat olleet vastenmielisyydessään täysin tuomittavia, mutta mikään ei oikeuta nälän käyttämistä aseena lapsia ja viattomia ihmisiä vastaan.