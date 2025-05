Katonpuhdistus.fi huoltaa katot kuntoon

Irtisanomisperusteet ja laiton irtisanominen: Milloin voit vaatia korvausta laittomasta irtisanomisesta? 29.4.2025 08:01:00 EEST | Tiedote

Työsuhteen päättäminen ilman lain edellyttämää asiallista ja painavaa syytä on laitonta ja laittomasti irtisanottu työntekijä voi olla oikeutettu isoihin korvauksiin. Työsuhteiden päättäminen ilman lain edellyttämää asiallista ja painavaa syytä on yleistä. Irtisanomisen laillisuus arvioidaan aina yksilöllisesti. Siksi on tärkeää, että epäselvässä tilanteessa työntekijä kääntyy asiantuntevan juristin puoleen.