SDP:n Tuppurainen: Kysymys Palestiinan tunnustamisesta selvästi pääministerille kiusallinen

- Kello käy, mutta pääministeri Orpo takeltelee ulkopoliikan keskeisen kysymyksen kohdalla. Suomen on oltava historian oikealla puolella. Korkean tason kansainvälinen kokous kahden valtion mallista järjestetään kesäkuussa New Yorkissa. Suomi on kansainvälisissä pöydissä vailla näkemystä, ja odottaa muiden maiden näyttävän suuntaa. Tämä viestii pääministeri Orpon heikosta johtajuudesta, kun edes hallituksen sisällä ei löydy yhteistä näkemystä asiasta, sanoo SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.

- Asiaan on kuitenkin olemassa ratkaisu. SDP on esittänyt, että Palestiinan tunnustaminen tuodaan selontekona eduskunnan käsittelyyn. Näin Suomi saisi itselleen eduskunnasta selkeän kannan, jonka mukaisesti maamme ulkopolitiikan johto voisi toimia kansainvälisillä areenoilla, hallituksen eripurasta huolimatta, kertoo Tuppurainen.

Kysymyshän ei ole aidosti ehdoista. Suomi ei tunnustaessaan Palestiinan antaisi minkäänlaista tukea Hamasille. Hamas on EU:n terroristijärjestöksi luokittelema taho, jonka valtaa ei hyväksytä. Kyse on valtion tunnustamisesta, ei hallinnon. Maltillisen palestiinalaishallinnon oikeutusta palestiinalaisten keskuudessa on vahvistettava.

- SDP ei hyväksy missään määrin Hamasin toimintaa. Sen on viipymättä luovutettava panttivangit ja luovuttava terrorismista, päättää Tuppurainen.