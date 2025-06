Suomen kenties upeimman festivaalimiljöön omaava Kesärauha-festivaali järjestetään tulevana viikonloppuna 6.-8.6.2025 Turun Linnanpuistossa jo kuudetta kertaa. Lyhyessä ajassa yhdeksi Suomen merkittävimmistä festivaaleista noussut Kesärauha tarjoaa tänä vuonna kävijöilleen mieluisan uudistuksen:

“Luemme aina kävijäpalautteet tarkkaan ja haluamme kehittää tapahtumaa joka vuosi. Kesärauha on saanut ensimmäisestä vuodesta alkaen kiitosta mukavuudesta ja väljyydestä. Vaikka tapahtuma on kasvanut kuudessa vuodessa moninkertaisesti, emme ole tehneet kasvua mukavuudesta tinkimällä. Tänä vuonna hyvin konkreettinen panostus lisäviihtyvyyteen tulee panostamalla vessojen ja istuskelualueiden määrään. Mielestämme erityisesti tänä kesänä Kesärauhassa tulevat viihtymään asiakkaat, jotka arvostavat laadukkaita palveluita”, taustoittaa Kesärauhan festivaalijohtaja Annakaisa Anttila.

Kesärauha kokoaa Turkuun reilut 20 000 indie- ja vaihtoehtomusiikin ystävää kolmen päivän aikana. Kesärauhassa esiintyy lähes 60 artistia neljällä lavalla. Yksi Suomen ainutlaatuisimpia lavoja tulee olemaan Turun Linnan sisäpihalle nouseva 360-asteen muotoinen klubimusalle pyhitetty Elektrolinna-lava. Elektrolinna yhdistää keskiaikaisen Turun linnan miljöön ja modernin tämän päivän festivaalin tavalla, joka on kävijöiden jokavuotinen suosikki:

“Elektrolinna on Kesärauhan ehdoton kruunun jalokivi, joka herättää aina vakiokysymyksen – miten olette saaneet tähän luvat. Tästä on kiittäminen niin Turun museokeskusta, Turun kaupunkia, Museovirastoa ja Senaattia. Haluamme kehittää osaltamme museokäytössä olevan upean ja uniikin Suomen suurimman linnan toimintaa ja tuoda sen Kesärauhan tyylillä tähän päivään. Elektrolinnan line-up on tänä vuonna kansainvälisempi kuin koskaan ennen. Pyrkimyksenä on luoda Elektrolinnasta konsepti, joka houkuttelee tulevaisuudessa paikalle myös kansainvälisiä kävijöitä”, kertoo Kesärauhan taiteellinen johtaja Pietu Sepponen.

Kesärauhan odotetuimpiin hetkiin kuuluvat tanskalaisen indierock-jätti MEW’in uran viimeinen festivaalikeikka Suomessa, amerikkalaisräppäri Princess Nokian odotettu Kesärauhan debyyttikeikka, norjalainen pop-sensaatio Sigrid, kansainvälisesti tämän hetken puhutuimman uuden punk rock -bändi Lambrini Girlsin ensimmäinen Suomen keikka, monen vuoden tauon jälkeen Suomeen saapuva Nilüfer Yanya, jonka viime vuonna julkaistu “My Method Actor” oli kansainvälisen musiikkimedian yksi rakastetuimpia julkaisuja. Kotimaisista artisteista Kesärauhan kohokohtiin lukeutuvat arvostetun Regina-yhtyeen paluukeikka, Gasellit-yhtyeen yksi viimeisistä Turun keikoistaan ennen jäämistä pitkälle tauolle, Arpan esiintyminen spesiaalilla Summer Sextet –kokoonapanolla sekä myös monien vuosien jälkeen estradeille palaavat Husky Rescue, Damn Seagulls sekä Giant Robot.

KESÄRAUHA 6.-8.6.2025, Linnanpuisto, Turku

PE 6.6.

Princess Nokia (US), Nilüfer Yanya (UK), Silvana Imam (SE), Olavi Uusivirta, Gasellit, Husky Rescue, Regina: Soita mulle, Aaro630, DJ Ibusal, Grande Mahogany, Kuusumun Profeetta, Olga, Pesso, Punomo, Ville Leinonen & Valumo

ELEKTROLINNA: Juicy Romance (AU), okgiorgio (IT), Barbitalo, Mary Young

LA 7.6.

Sigrid (NO), Benjamin, Damn Seagulls, Ege Zulu, Ellen Krauss (SE), Giant Robot, Karri Koira, Litku Klemetti, Pehmoaino, Yona, F, Hopeasiivet, Jambo & Band, Loverman (BE), Lover’s Skit (SE), Nössö Nova, Senya, US

ELEKTROLINNA: Elkka (UK), Killen. (SE), Sassy 009 dj set (NO), Sluts Against Techno

SU 8.6.

Mew (DK) “Exclusive Farewell Festival Show in Finland”, Lambrini Girls (UK), Arppa & Summer Sextet, Mirella, Okay Kaya (NO), Scandinavian Music Group, Vesta, DJ Kridlokk, Josen Pimeä Puoli, Kukkatalo, Lala Salama, Shakkii, Touko

ELEKTROLINNA: FVLCRVM (SK), Ameeba, Swana Nights: Renaz & Coco

www.kesarauha.fi

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Pietu Sepponen / Kesärauhan taiteellinen johtaja

pietu.sepponen@sunbornlive.fi

Puh. 044-5566113

MEDIAN PRESSIKANSIO: https://drive.google.com/drive/folders/10RoFg0AwPpyyzHfpFnxgA7G5CZso73pF?usp=sharing