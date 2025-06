Laura Juntusen uutuuskirja Koti kadulla kertoo Tii Judénin hätkähdyttävän selviytymistarinan

Tii Judén alkoi karkailla kotoa yhdeksänvuotiaana, ja parin vuoden kuluttua piri oli jo osa arkea. Se oli Tiin lapsuuden loppu. Elämää ohjailivat hoitamaton adhd ja nopeasti puoleensa vetävä huumemaailma, joihin aikuiset eivät osanneet tarttua. Pian täysi-ikäistyttyään Tii jäi ensimmäistä kertaa asunnottomaksi – mutta sekin oli vasta alkua.

”Helsinki sykki elämää mun ympärillä, se oli aivan uusi maailma täynnä värejä. Yhtäkkiä kaikki ovet olivat avoinna ja mitä tahansa saatavilla. Olin yhä yksitoista, kun vedin piriä ensimmäistä kertaa. Sen jälkeen se olikin sitten menoa.” – Tii Judén

– Tiin tarina on valtavan tärkeä puheenvuoro, sillä se avaa näkökulmia moneen edelleen valitettavan ajankohtaiseen ilmiöön. Se on yksi kertomus suomalaisesta asunnottomuudesta, joka on valitettavasti yleistymässä. Tiin kokemukset puhuvat karua kieltään myös hatkassa olevien nuorten turvattomuudesta, väkivallan ja rikollisuuden kierteestä sekä tyttöjen ja naisten asemasta kadulla ja päihdemaailmassa. Samaan aikaan se on kuitenkin myös tarina toivosta, sanoo kirjailija Laura Juntunen.

Nykyään Tii Judén on Vailla vakinaista asuntoa ry:n mentori ja koulutettu kokemusasiantuntija, joka tekee työtä asunnottomuuden vähentämiseksi Suomessa ja maailmalla. Hän on suorittanut myös päihde- ja mielenterveystyön ammattitutkinnon. Vapaa-ajallaan Judén tekee musiikkia ja katutaidetta, ja viettää aikaansa kulttuuritapahtumien parissa.

Kirjailija Laura Juntunen on raahelaislähtöinen vapaa toimittaja, joka on erikoistunut yhteiskunnallisiin teemoihin ja rakenteellisiin ongelmiin. Häneltä on aiemmin julkaistu teokset Subutex-kaupungin kasvatit (Into, 2022) ja Tyttö joka en (Into, 2024).

Kirja on nyt saatavissa kaupoista. Äänikirja julkaistaan 11. kesäkuuta.

