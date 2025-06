Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb ja puoliso Suzanne Innes-Stubb ovat Helsinki Pride -viikon suojelijoita vuonna 2025

Helsinki Pride -viikko on Suomen suurin ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtuma, joka järjestetään 23.–29.6.2025 Helsingissä. Tapahtumaviikko huipentuu lauantaina 28.6. Helsinki Pride -kulkueeseen, jonne odotetaan yli 100 000 osallistujaa. Helsinki Pride -viikon suojelijat lähettävät yhdessä viestin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien puolesta:

”Helsinki Pride -tapahtuman suojelijoina seisomme yhdenvertaisuuden puolella, aina syrjintää ja kaikkea häirintää vastaan. Jokaisella ihmisellä on oikeus arvokkuuteen ja itsemäärittelyyn ja tulla kohdatuksi kunnioittavasti, riippumatta henkilökohtaisista ominaisuuksista”, kertovat presidentti Alexander Stubb ja Suzanne Innes-Stubb.

Helsinki Pride -tapahtuman teema on tänä vuonna Ylpeyttä ilman rajoja (eng. Pride without Borders). Teema juhlistaa Helsinki Pride -yhteisön Together with Pride -työtä, joka on jo 10 vuoden ajan tarjonnut ympärivuotisesti moninaista tukea seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville turvapaikanhakijoille, pakolaisille ja maahanmuuttajille.

“Meille on suuri ilo ja kunnia, että tasavallan presidentti ja hänen puolisonsa suojelevat Helsinki Pride -viikkoa. Tuen osoitus on erityisen merkityksellistä tässä ajassa, kun ihmisoikeudet ovat uhattuina maailmanlaajuisesti. Ylpeyttä ilman rajoja -teemalla haluamme tuoda esille, että Suomi ei ole vain maa, jossa synnytään — se on paikka, joka kutsuu luokseen kaikki yhdenvertaisuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja ihmisarvoon uskovat. On arvokasta, että suojelemalla tapahtumaa tasavallan presidentti ja hänen puolisonsa juhlistavat Suomen moninaista sateenkaariyhteisöä, ja osoittavat tukensa niille seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville henkilöille, jotka ovat erityisen haavoittuvassa asemassa”, kertoo Helsinki Pride -yhteisön puheenjohtaja Senni Moilanen.