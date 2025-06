Viinilehti valitsi Vuoden roseeviinit 2025

Viinilehden Vuoden roseeviini 2025



Villa Wolf Pinot Noir Rosé 2024

VILLA WOLF, QUALITÄTSWEIN PFALZ, PFALZ, SAKSA, 420397

Avoimen ja hersyvän punasävytteinen tuoksu, jonka aromeissa on kypsää puolukkaa, vadelmaa ja myös mansikan sävyä. Puolikuiva, kevyehkö maku toistaa tuoksun aromimaailman viehkeästi vihreän mintun vivahteilla. Maussa marjojen aromit ovat kuitenkin kypsempiä ja lähes hillomaisia. Runsas sitruunainen hapokkuus keventää suutuntumaa ja nostaa veden kielelle. Viini jättää eloisan ja puhtaan marjaisan jälkivaikutelman.

Ruokasuositus: Vaaleat lihat ja ruokaisat salaatit. Loistava viini kesäisiin noutopöytiin.

Hinta-laatu: Löytö, erinomainen hinta-laatu

Hinta: 13,90 €

Viinilehden Vuoden roseeviini 2025 -kilpailun voittajakolmikko

Kulta:



Villa Wolf Pinot Noir Rosé 2024

VILLA WOLF, QUALITÄTSWEIN PFALZ, PFALZ, SAKSA, 420397

Hopea:



That’s Neiss Pink Riesling

NEISS GMBH, SAKSA, 934448

Pronssi:



Torres Digno Cabernet Sauvignon Rosé 2022

MIGUEL TORRES, CENTRAL VALLEY, VALLE CENTRAL, CHILE, 007142

Tuomariston kommentti kilpailusta

Tämän vuoden kilpailuviinit edustivat jälleen ilahduttavasti erilaisia ­tyylisuuntia: mausteisia, hieman lämminhenkisiä ­ja tuhteja provencelaistyylisiä viinejä sekä kepeän marjaisia ja raikkaan eloisia ­viinejä. Varsin monesta viinistä löytyi kielellä kutit­televaa hiilidioksidisuutta. Tämä korostaa ja tuo esiin viinin eloisuutta, raikkautta ja pirteää marjaisuutta.

Voittajaksi nousi Villa Wolf Pinot Noir Rosé 2024, joka on tuotettu Saksan Pfalzissa. Tämä kilpailujen kestomenestyjä uusi toissavuotisen voittonsa ja kirkasti viime vuoden hopeasijansa. Puhdaspiirteisen marjainen viini hurmasi tuomariston kypsällä vadelmaisuudellaan ja mansikkaisuudellaan. Myös hopealle kohosi saksalainen herkku, That’s Neiss Pink Riesling. Se on ensimmäinen Suomen markkinoille saapunut pink riesling ja vakuuttaa edelleen raikkaudellaan, joka nostaa veden kielelle. Pronssimitalin sai kaulaansa hieman mausteinen ja hersyvän marjainen Torres Digno Cabernet Sauvignon Rosé 2022, jonka espanjalainen Torres on tuottanut Chilessä.

Näin valinta tehtiin

Viinilehden Vuoden roseeviinin valintaa varten tuomaristo (Juha Berglund, Pia Nisén ja Antti Rinta-Huumo) maistoivat sokkona vakio- ja tilausvalikoiman viinejä, jotka maahantuojat olivat ilmoittaneet kilpailuun. Pullohinnan yläraja oli 30 euroa. Tuomaristo maistoi viinit sokkona useassa esikarsintatastingissa, joiden perusteella se valitsi loppukilpailun sokkomaistoon 22 roseeviiniä. Voittajille ilmoitettiin valinnoista viikolla 19.

Muihin kilpailuun osallistuneisiin viineihin voit tutustua Viinilehden nettisivuilla: "Ruusuja lasissa - Viinilehden Vuoden roseeviini on valittu!"