”Lääkärikoulutuksen tulee perustua tutkimustietoon” – professori Petri Kulmala palkittiin lääkärikouluttaja-palkinnolla

Professori Petri Kulmala on pitkäjänteisesti vahvistanut lääketieteen koulutuksen tutkimuksen asemaa sekä toiminut suunnannäyttäjänä rakentamalla verkostoja, uudistamalla pedagogisia käytäntöjä ja kehittämällä lääkärikoulutuksen laatua.



Laadukkaasta koulutuksesta hyötyvät terveydenhuoltojärjestelmän lisäksi opiskelijat, ammattilaiset, potilaat ja suomalainen yhteiskunta.



”Mielestäni on oleellisen tärkeää, että lääkärikoulutus on kaikkialla Suomessa kansainvälisestikin arvioiden laadukasta ja tuottaa sitä osaamista, jota yhteiskunta tarvitsee. Koulutuksen rakenteen, sisällön ja toteutuksen tulisi perustua tieteelliseen tutkimustietoon ja koulutusta tulisi kehittää tutkimusperustaisesti.”



Petri Kulmala on Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan koulutusdekaani ja Suomen ensimmäinen lääketieteen koulutuksen professori. Oulussa hän johtaa tiedekunnan koulutustoimintaa, kehittää sen laatua ja tekee koulutukseen liittyvää tutkimusta.



Lääketieteen koulutuksen tieteellinen tutkimus on maailmalla muotoutunut omaksi tieteenalakseen, mutta Suomessa se ei vielä ole vakiinnuttanut asemaansa.



”Viime vuosina lääketieteen koulutuksen tutkimus ja siihen liittyvä verkostoituminen on kuitenkin Suomessa selvästi aktivoitunut,” Kulmala iloitsee.





Lääkärintyössä oppiminen ja opettaminen kulkevat käsi kädessä



Ennen professuuriaan Petri Kulmala työskenteli Oulun yliopistossa lastentautien kliinisenä opettajana. Koulutukseltaan hän on lastentautien erikoislääkäri ja lastenallergologi.

Opettaminen ja oppiminen ovat kiinnostaneet häntä aina. Ensimmäisen kerran Kulmala toimi opettajana toisen vuosikurssin opiskelijana. Tuolloin hän opetti anatomiaa ensimmäiselle vuosikurssille.

”Olen vuosien varrella oivaltanut, että lääkärillä tulee olla oppimiskykyä sekä pedagogista osaamista kaikilla työn osa-alueilla. Lääkärin opettaja-oppilasrooli toteutuu niin kliinisessä työssä, kollegaa konsultoitaessa kuin missä tahansa osaamisen kehittämistä koskevassa tilanteessa”.

Uransa kohokohdiksi Kulmala nostaa arkiset opetustilanteet, joissa nuoret kollegat ovat oivaltaneet jotain uutta. Samalla myös opettajan oma ammatillinen osaaminen on kehittynyt.

Duodecimin lääkärikouluttaja -palkinto ilahduttaa Kulmalaa erityisen paljon. Laadukas koulutus on lääkärin osaamisen ja terveydenhuollon vaikuttavuuden perusta.

”Tehtävämme on kouluttaa osaajia tuottamaan terveyttä ja hyvinvointia yhteiskuntaan. Ajattelen, että palkinto on merkki laadukkaan lääkärikoulutuksen arvostuksesta,” hän summaa.



Petri Kulmala