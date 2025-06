Teräselementti Oy kehittää ja toteuttaa Kansallismuseon vaativan lasikaton

Kansallismuseon vuonna 2023 alkanut laajennus- ja peruskorjausurakka on käynnissä. Urakka on Kansallismuseon yli satavuotisen historian suurin rakennushanke ja sen tarkoitus on kehittää museota tulevaisuuden tarpeisiin. Peruskorjaushankkeen pääurakoitsijana toimii NCC Suomi ja lasikaton arkkitehtisuunnittelusta vastaa JKMM Arkkitehdit Oy.

SAUMATON YHTEISTYÖ

Peruskorjauksen yhteydessä museon päärakennuksen pihatila, aiemmin museoravintolan terassina toiminut Halkopiha, muutetaan sisätilaksi ja katetaan uudella, noin 250 m2 lasikatolla. Teräselementin toimitus sisältää katon lasirakenteet teräsrunkoineen.

”Toimivan toteutuksen saavuttamiseksi keskeisessä roolissa oli kehitysvaihe. Se toteutettiin yhteistyössä tilaajan, arkkitehdin, rakennesuunnittelijan ja päätoteuttajan kanssa, ja yhteistyö on ollut saumatonta”, kehuu Teräselementin julkisivuyksikön johtaja Jani Nieminen.

Lasikattorakenne kasattiin kokonaisena Teräselementin tehtaalla Lempäälässä. Rakenteen esivalmistukseen sisältyi teräsrungon hitsaus, pintakäsittely sekä varustelu alumiinirakentein lasitusta varten. Työmaalla rungon valmiit lohkot asennetaan paikoilleen, lasitetaan ja viimeistellään huolellisilla kittauksilla. Vastaamme myös uuden valokaton ja vanhan seinärakenteen välisestä liitoksesta.

”Teräselementin kanssa toiminta on ollut alusta asti vaivatonta. Kaikki sovitut asiat on hoidettu laadukkaasti ja aikataulussa. Hankkeeseen valitut henkilöt ovat olleet mielestäni paitsi ammattitaitoisia, myös erittäin yhteistyökykyisiä ja -haluisia, mikä luo tämäntyyppisessä hankkeessa parhaat edellytykset onnistumiselle”, kertoo työmaan vastaava mestari, NCC:n Tuomas Nousiainen.

Historiallisen päärakennuksen, uudisosan sekä pihapuiston muodostama kokonaisuus valmistuu syksyllä 2026 ja museo avautuu kävijöille vuonna 2027.



Havainnekuva: JKMM Arkkitehdit Oy