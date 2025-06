Teräselementti Oy rakentaa uudet toimitilat Heinolaan Rusta Finland Oy:lle ja JYSK Oy:lle

JYSK ARVOSTAA LUOTETTAVAA YHTEISTYÖTÄ

Jyskin liiketilan pinta-ala tulee olemaan 1350 m2 ja se rakennetaan yhtiön konseptin mukaisesti. Liiketilan yhteyteen rakennetaan myös 200 m2:n kesäpiha.

”Elämme vahvaa uudistamisen kautta, jossa luotettavat kumppanit ovat meille avainasemassa. Heinolassa olemme etsineet uutta liiketilaa, jossa voimme tuoda esille koko laajan valikoimamme: huonekalut, piensisustustuotteet ja katetun kesäpihan kausituotteet inspiroivalla tavalla. Arvostamme erityisesti luotettavaa yhteistyötä rakentamisen ammattilaisten kanssa. Sujuva yhteistyö ja aikatauluissa pysyminen ovat meille tärkeitä arvoja”, toteaa Jysk Finlandin Communications Manager Taija Paavola.

RUSTA USKOO VUOHKALLION POTENTIAALIIN

Rustan tavaratalo noudattaa ketjun konseptia sekä valikoiman että myymälän koon suhteen. Tulevan myymälän koko on 2400 m2, ja myymälätiloja täydentää noin 800 m2:n kokoinen ulkopuutarhan kausimyymälä.

”Olemme todella iloisia, että hanke toteutuu. Myymäläverkostomme kannalta Heinolan sijainti on erinomainen ja vilkasliikenteisen valtatie 4:n vieressä olevalla Vuohkallion alueella on suuri potentiaali Rustalle. Tulevan tavaratalomme myötä pääsemme tarjoamaan Heinolan ja lähialueen asukkaille laadukkaita kodin sisustuksen, kulutustavaroiden, remontoinnin ja vapaa-ajan tuotteita sekä sesonkituotteita edullisin hinnoin”, kertoo Rustan Suomen maajohtaja Mats Kotka.

AKTIIVISET KETJUT VAUHDITTAVAT RAKENNUSALAN NOUSUA

”Molemmilla käyttäjillä on selkeä ja hyvä liiketilakonsepti, joten rakennuksen suunnittelu on sujunut vaivattomasti”, kehuu Teräselementin Toimitilayksikön johtaja Juho Viitala. ”On hienoa, että meillä Suomessa on aktiivisesti laajentavia kauppaketjuja, jotka osaltaan vahvistavat myös rakennusalan nousua.