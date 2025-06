Piia Helanderin Helios sukeltaa valheen ja vallan tiheään verkkoon

Kesäiseen Hankoon ja Hyvinkäälle sijoittuva Helios esittelee lukijoille freelancer-toimittaja Sandra Dahlqvistin, joka yrittää rakentaa elämäänsä uudelleen vaikean parisuhteen jälkeen. Palatessaan juttukeikalta Hangosta kotiin Hyvinkäälle hän saa yllättävän puhelun. Epätoivoinen isä kertoo tyttärensä Matildan kadonneen samoissa ratsastuskisoissa, joista Sandra on ollut raportoimassa hevosurheilulehdelle, ja pyytää Sandran apua. Sandra ajautuu keskelle tapahtumaketjua, joka ulottuu syvälle ratsastusmaailman kulisseihin ja sen valtarakenteisiin.

Poliisista katoamista alkaa selvittää Ossi Hietala, joka on juuri aloittanut Hyvinkään rikostutkintayksikössä toivuttuaan traumaattisesta työtapaturmasta. Jännitystarina avautuu lukijalle useasta näkökulmasta, Matildan päiväkirjamerkinnät kuvaavat nuoren tytön sisäistä maailmaa ja valmennuskulttuuria, jossa rajat hämärtyvät.

Helios käsittelee nuoriin kohdistuvia paineita, valmentaja-valmenettavasuhteiden dynamiikkaa ja sitä, miten vaikeaa on erottaa totuus tarinasta, kun jokaisella on oma versionsa. Romaani yhdistää psykologiseen jännitykseen yhteiskunnallisen ulottuvuuden ja nuorten kokemusten kuvauksen. Romaanissa pohditaan myös median roolia, yksityisyyden rajoja sekä sitä, miten vaikeaa on tulla kuulluksi kun vastassa on auktoriteetteja ja vaikenemisen kulttuuri.

Piia Helander (s. 1992) on laskentasihteeri, esikoiskirjailija, ikuinen heppatyttö ja yhden jackrussellinterrierin hovipalvelija. Hän rakastaa kahvia, salaperäisyyksiä ja kotikaupunkiaan Hyvinkäätä.

Helios julkaistaan 12.6.2025.

Teos julkaistaan kaikissa formaateissa. Äänikirjan lukevat Markus Järvenpää ja Johanna Valle.

Haastattelut ja pdf-vedokset medialle: jenni.heiti@otava.fi

Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi