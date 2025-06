KumpuRock goes Satoa tuo lähellä tuotetut raaka-aineet festarivieraiden lautasille

Tapahtumayhteistyön taustalla on yhteinen arvopohja - paikallisuuden juhlistaminen ja tukeminen - ja tavoitteena tarjota asiakkaille entistä monipuolisempi tapahtumaelämys paikallisen musiikin, ruoan ja juoman parissa. Tapahtuma antaa myös erinomaisen mahdollisuuden pilotoida lähiruokaan perustuvaa ravintolapalvelua festivaalitapahtumassa.

- Ruoka on entistä merkittävämpi osa vapaa-ajan nautintoja. Hyvin rakennettu ruokatarjonta moninkertaistaa tapahtuman elämyksellisyyden tuoden ruoan ja juoman musiikin rinnalle yhtenä elämysten tuottajana, toteaa MKN Itä-Suomen ruoka- ja matkailuasiantuntija Kirsi Vartia.

- KumpuRock goes Satoa tapahtumassa ruokatarjonnan punaisena lankana kulkevat paikallisesti tuotetut raaka-aineet ja niistä myös paikallisesti valmistetut ja tarjolle tuodut ruoka- ja juoma-annokset. Nämä tuovat hyvän mielen ruokaketjun kaikille toimijoille kuluttajat mukaan lukien, täydentää MKN Itä-Suomen yritysasiantuntija Heli Sulola.

KumpuRock goes Satoa tapahtumaa vietetään Siilinjärven torilla lauantaina 7.6. klo 16–24. Tapahtumassa makunautintoja tarjoavat By Maitola, Leipee, Ravintola Fonte ja Savoste, joidenka menut pitävät sisällään mm. hiillostettua Juuruksen kuhaa, kotitekoista leipää Pesolan pihvilihan pulled-beefillä, Koivulan tilan luomumaidosta valmistettua artesaanijäätelöä ja jäätelödrinkkejä sekä Pielaveden frittimuikkua. Tapahtuman musiikillisesta annista vastaavat paikallisten nuorten bändi Nasu&Band, elektronista musiikkia soittava siilinjärveläislähtöinen Aavikko, kuopiolaisista muusikoista koostuva melodista hevirokkia soittava Lazy Bonez, Pielavedeltä lähtöisin oleva suomenkielistä poprockia soittava Piela, kuopiolainen funk/blues-rockia soittava MajBird sekä paikalliset rap-artistit Adi & Robin.

Tapahtuman menuun ja ohjelmaan on mahdollista tutustua kokonaisuudessaan tapahtuman verkkosivuilla: www.satoa.fi ja www.kumpurock.fi

Tapahtuman järjestämisestä vastaa Kumputuki ry yhteistyössä ProAgria/MKN Itä-Suomen ja sen toteuttaman Ruokaketjun kehittäminen Siilinjärvelle ja lähialuille -hankkeen kanssa. Hanketta rahoittaa Kehittämisyhdistys Kalakukko ry/Euroopan maaseuturahasto. Tapahtuman toteuttamisen mahdollistaa lisäksi laaja joukko paikallisia yhteistyökumppaneita ja talkoolaisia.

Satoa Food Festivalia on vietetty Kuopiossa vuodesta 2014 ja Siilinjärvellä vuodesta 2023 lähtien. Tapahtuman keskiössä on alun alkaen ollut lähellä tuotetut raaka-aineet ja niiden esiin tuominen kuluttajille. Konseptin mukaan tapahtumaan osallistuvat ravintolatoimijat tuovat tarjolle pieniä, paikallisista raaka-aineista valmistettuja maisteluannoksia.

Lisätiedot:

Yritysasiantuntija Heli Sulola, MKN Itä-Suomi

heli.sulola@maajakotitalousnaiset.fi

puh. 040 6720597

Tapahtumavastaava Anna Huttunen, Kumputuki ry

kumputukiry@gmail.com

puh. 040 5682159