Suomen paras hampurilaisravintola -äänestys alkoi

Kaikille avoin Burger Lovers Finland -ruokayhteisö ylläpitää laadukkaita burgereita tarjoavien suomalaisravintoloiden listaa. Lista on koottu aitojen asiakaskokemusten perusteella ja sille pääsyä voi pitää ylpeyden aiheena. Nyt neljättä kertaa järjestettävällä äänestyksellä haetaan taas Suomen parasta hampurilaisravintolaa.

”Ruokayhteisömme jäsenmäärä on viime vuodesta kasvanut taas kymmenellä tuhannella. Koska mukana on burgerifanaatikkoja kautta maan, ovat he aktiivisesti ilmiantaneet laadukkaita hampurilaisia valmistavia ravintoloita ympäri Suomen. On ilo nähdä, että paikkakunnan koko ei ole verrannollinen annoksen laatuun ja yhä useampi ravintoloitsija suhtautuu burgereihin ylpeydellä ja rakkaudella”, kertoo Burger Lovers Finland -yhteisön perustajiin kuuluva Antti Suikkari ja lisää: ”Myös edellisvuosien äänivyöry osoittaa, että burgerikuume ei ole laskemassa. Suomessa osataan paitsi tehdä, myös arvostetaan laadukkaita hampurilaisia.”

Suomen suurimmaksi yhden ruokalajin harrastajaryhmäksi kasvaneen Burger Lovers Finland -yhteisön yli 55 000 jäsentä ovat intohimoisia hampurilaisten arvostajia ja asiantuntijoita. Ryhmässä jaetaan aktiivisesti paitsi tietoa, innostuksen aiheita ja reseptiikkaa, myös burgereihin liittyviä näkemyksiä, mielipiteitä ja viiltäviäkin analyysejä.

”Olemme listanneet käymisen arvoisia ravintoloita nyt jo useamman vuoden. Ne on nostettu myös helppokäyttöiselle, koko Suomen kattavalle burgerikartalle. Siitä on varmasti apua esimerkiksi kesälomamatkojen taukopaikkasuunnittelussa”, vinkkaa Suikkari. Päivitetty Suomen burgerikartta julkaistaan äänestyksen tulosten yhteydessä 10.6.2025 osoitteessa burgerlovers.fi/burgerikartta

Menestys luo menestystä

Suomen paras hampurilaisravintola -äänestyksen järjestävät Burger Lovers Finland ja maailman suurin pakasteperunoiden valmistaja McCain. Äänestys on avoinna kaikille ja sen voittaja julkistetaan Burger Lovers -festivaalin aattona 10. kesäkuuta. Viime vuonna ääniä annettiin yli 20 000 ja voittajaksi kruunattiin Hankasalmen Grill Room. Aiemmat voittajat ovat JJ’s BBQ (Salo, 2022) ja Burger Van (Kotka, 2023). Jokaisesta voittajasta on kasvanut menestystarina.

”Listalle pääsy ja äänestysmenestys olivat meille todella merkityksellisiä. Suurin vaikutus näkyi tosin jo 2023, jolloin sijoituimme Burger Vanin jälkeen toiseksi. Pääsimme silloin kertaheitolla Suomen burgerikansan tietoisuuteen ja kävijämäärämme moninkertaistuivat. Nyt työllistämme jo 20 ihmistä, mikä on aika iso harppaus alkujaan kolmen perheenjäsenen ylläpitämälle kioskille”, kiittää Grill Room -yrittäjä Joni Laitila, joka on kesän ajaksi laajentanut ravintolansa myös Helsinki Tislaamo Distillery -baarin terassille. Grill Room osallistuu myös Helsingin Burger Lovers -festivaaleille 11.-14. kesäkuuta.

Suomen parasta hampurilaisravintolaa voi äänestää osoitteessa www.burgerlovers.fi. Ääniä on yksi per rekisteröitynyt äänestäjä. Ehdokaslistalle on nostettu yrittäjävetoisten ravintoloiden lisäksi nyt myös laadukkaita ketjuravintoloita. Listalle päässeiden lisäksi voi äänestää myös omaa suosikkiaan listan ulkopuolelta.

Suomen paras hampurilaisravintola 2025 julkistetaan 10.6.

Vuoden 2025 paras hampurilaisravintola sekä Suomen hampurilaisravintoloiden uusi TOP50 -lista julkistetaan tiistaina 10.6. ja keskiviikkona 11.6. alkaa viides Burger Lovers Festival. Ruokatapahtuma muuttaa Helsingin Rautatientorin Suomen suurimmaksi burgeriravintolaksi. Tapahtuman keittiöistä vastaa kymmenen korkealaatuista burgeriravintolaa Suomesta ja festivaalin ulkomaanvieras tulee Virosta.

Tarjolla on useita erityylisiä ja eri tekniikoilla valmistettuja hampurilaisia. Perinteisten burgerien lisäksi listoilta tulee löytymään myös hitaasti savustamalla kypsytettyjä grilliherkkuja sekä vegaanisia ja kasvisvaihtoehtoja.

Kesän 2025 Burger Lovers -festivaalin ravintoloita ovat Grill Room (Hankasalmi), Burger 5 (Kuopio), Fisuburger (Kangasniemi), Harri’s Food Factory (Varkaus), 2 Kaveria (Rauma), Hiidenveden Grilli (Lohja), Happy Days Street Food (Espoo), Linna Burger (Turku), Pretty Boy Wingery (ketju), Social Burgerjoint (ketju) ja Turbo Burger (Tallinna).

Burger Lovers -festivaali pähkinänkuoressa

Burger Lovers -festivaali järjestetään Helsingin Rautatietorilla 11.-14. kesäkuuta 2025 päivittäin lounaasta myöhäiseen illalliseen. Festivaaliin osallistuvat ravintolat tarjoilevat annoksia myyntipisteiltään ja koko festivaalialue toimii anniskelualueena. Festivaalialueelle on vapaa pääsy.

Medialle tutustumislounas 11.6. kello 11.30 tai burgeripassi

Median edustajille järjestetään lehdistölounas ja burgerimestareiden haastattelumahdollisuus keskiviikkona 11.6. kello 11.30.

Median edustajille on tänä vuonna tarjolla taas Lehdistön burgeripassi, jolla voi lunastaa ilmaisen testiburgerin jokaisesta myyntipisteestä. Median edustajien akkreditointipyynnöt lehdistölounaalle tai burgeripassiin tulee lähettää 10.6. mennessä sini.sorainen@wolfcom.fi. Lähetetty akkreditointipyyntö ei takaa burgeripassia tai lehdistölounasta. Hyväksytyille ilmoitetaan asiasta sähköpostitse.