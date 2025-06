Aalto-yliopistosta valmistuu avoimen automaation osaajia – Schneider Electricin ratkaisu muuttaa perinteisiä ajattelumalleja

Aalto-yliopiston opiskelijoiden käytössä on Schneider Electricin EcoStruxure Automation Expert -alusta. Sen avulla noin 600 opiskelijaa on päässyt harjoittelemaan IEC 62499 -standardiin pohjautuvaa avointa automaatioteknologiaa Aallon Factory of the Future -yksikössä.

– Perinteisesti toteutettujen suljettujen automaatiojärjestelmien suuri ongelma on, että niiden kehittäminen ei ole yhtä joustavaa kuin avoimien ratkaisuiden eikä niistä pysty välittämään tehokkaasti tietoa eri järjestelmiin. Siirtymä kohti avoimia ohjelmistokeskeisiä automaatiojärjestelmiä on alkanut, ja yhteistyömme ansiosta Aalto-yliopiston opiskelijat valmistautuneet tulevaan, kertoo Schneider Electricin myyntijohtaja Jussi Eho.

Avoimin mielin kohti avointa automaatiota

Aalto-yliopiston tekniikan professori Valeriy Vyatkin kertoo, että suurin osa hänen opiskelijoistaan on suhtautunut innostuneesti avoimen automaation mahdollisuuksiin.

– Vastustus on ollut suurinta niiden joukossa, jotka ovat jo aiemmin työskennelleet perinteisen automaatiotekniikan parissa. Heillä on ymmärrettävästi se kokemus, että ala ei tällä hetkellä toimi näin. Tarkoituksena onkin antaa opiskelijoille arvokasta kokemusta modernista ja tulevaisuuden vaatimukset huomioivasta alustasta.

Vyatkin kertoo, että valtaosa opiskelijoista on omaksunut Automation Expertin käytön helposti.

– Oppiminen on sujunut parhaiten silloin, kun opiskelijoilla ei ole ennakko-oletuksia oikeasta tai väärästä tavasta tehdä automaatiota. Heidän on ollut helppoa ottaa haltuun ohjelmistokeskeinen ajattelutapa, ja he ovat tehneet lyhyessä ajassa uskomattoman hienoja ohjelmointimalleja. Autan aina tarvittaessa, mutta usein vain tarkkailen ilolla ihmisten luovuutta!

Vyatkin huomauttaa, että alalla tarvitaan vielä muutoksia ennen kuin ohjelmistokeskeinen automaatio lyö toden teolla läpi.

– Useilla valmistajilla on IEC 61499 -standardiin pohjautuvia ohjelmistokeskeisen automaation ratkaisuja, mutta niiden käyttöönotto laahaa jäljessä. Käyttäjäkunta laajenee koko ajan, mutta haluaisin nähdä alalla vielä voimakkaampaa kehitystä tähän suuntaan.

Kehitys helpottuu yhteistyöllä

Myös Schneider Electric on hyötynyt yhteistyöstä Aalto-yliopiston kanssa.

– Meillä on aina ollut hyvät yhteydet Schneider Electricin asiantuntijoihin Suomessa. Annamme heille palautetta ohjelmistosta, ja ongelmatilanteissa olemme olleet suoraan yhteydessä heihin. Schneider saa kauttamme yhteyden käyttäjiin, mikä auttaa kehittämään ohjelmistoa pidemmälle, Vyatkin sanoo.

Aallossa on viimeisein kymmenen vuoden aikana valmistunut useita avoimeen automaatioteknologiaan keskittyviä lopputöitä, jotka ovat herättäneet kiinnostusta teollisuudessa. Työt ovat osaltaan auttaneet arvioimaan teknologian hyötyjä erilaisissa käyttötapauksissa, ratkaisemaan haasteita ja laajentamaan tulevaisuuden näkymiä.

Globaalia verkostoitumista

Aalto-yliopiston Factory of the Future -yksikkö näkyy myös kansainvälisesti, sillä se on tiivis osa IEC 61499:n globaalia käyttäjä- ja myyjäyhteisöä. Aallon tutkijoiden kehittämiä demoja on ollut esillä esimerkiksi Saksan SPS-messuilla, Ruotsin Scanautomatic-messuilla ja Teknologia-messuilla Suomessa.

Vuonna 2024 Aalto isännöi UniversalAutomation.org-järjestön pohjoismaista kokousta. Järjestö edistää ja tukee IEC 61499 -standardia maailmanlaajuisesti. Keväällä 2025 Aallossa vieraili suuri joukko tutkijoita Shanghain Jiao Tong -yliopistosta, joka on merkittävä IEC 61499:n osaamiskeskus.

Schneider Electricin Eho uskoo, että alalla voidaan odottaa suuria investointeja tähän teknologiaan.

– Avoin automaatioteknologia tulee muuttamaan alan toimintatapoja ja järjestelmien rakentamista. Samalla asiakkaiden valinnanvapaus lisääntyy, sillä sen avulla voidaan käyttää laitteistoriippumattomasti kehitettyjä sovelluksia minkä tahansa toimittajan laitteissa. Tulevaisuuden automaatioasiantuntijoilta odotetaan kykyä vastata näihin tarpeisiin, joten Aalto-yliopiston opiskelijoilla on alalla etulyöntiasema.

