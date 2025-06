Kaikille avoin Oodi Karjalalle -tapahtuma juhlistaa karjalaista kulttuuria

Karjalan Liiton puheenjohtaja Martti Talja ja Karjalaisen Nuorisoliiton puheenjohtaja Rami Meling avaavat tapahtuman kello 10.15 kirjasto Oodin Maijansalissa.

Avauksen jälkeen klo 10.30 ohjelmassa on Mikä ja kenen Karjala? -paneelikeskustelu. Keskustelijoina ovat mm. muusikko Anne-Mari Kivimäki, kansanedustaja Hilkka Kemppi, Karjalazet Nuoret Suomes puheenjohtaja Riina Lagerbom ja Karjalan Liiton puheenjohtaja Martti Talja.

Runolaulaja Elmi Tsokkisen muistomitalin luovutuksen ja Karjalan Nuorten kansantanssiesityksen jälkeen ohjelma jatkuu Minun Karjalani -puheenvuoroilla kello 12.00–13.00. Kirjailija Anna Kortelaisen puheenvuoron aiheena on Rakkautta Karjalaa kohtaan sekä vastarakkautta. Hän pohtii, mitä tarkoittaa Karjalan rakastaminen vuonna 2025. Mikä on menetettyä, mikä pysyväistä, saammeko vastarakkautta? "Sih varoin mie vie pagizen..." on kirjailija Riko Saatsin puheenvuoron otsikkona. Hän pohtii, millaista on havahtua siihen, että osaa tiedostamattaan esivanhempiensa kieltä. Saatsi kertoo, miten karjalankielisten karjalaisten kohtalot käynnistivät hänen tuoreen Yönistujat-romaanin kirjoittamisen.

Oodi Karjalalle -tapahtumia on eri puolilla kirjasto Oodia. Elokuvateatteri Kino Reginassa esitetään karjalankielisten elokuvien sarja kello 10.30–12.30. Elokuva Veneh (2016) käsittelee karjalaisia itkuhäitä. Lindu (2021) kuolemaan liittyvää mytologiaa ja ritualismia, Ilmu (2023) syntymää. Elokuvissa puhutaan livvinkarjalaa. Ohjaaja Jyrki Haapala on tavattavissa elokuvan jälkeen.

Karjalan pitäjät ja karjalaiset seurat esittäytyvät Oodin aulassa kello 10.00–15.00 ja vastaavat karjalaisuutta koskeviin kysymyksiin. Kansallispukuklinikka on avoinna aulassa kello 10.00–11.00 ja 13.30–15.00. Sukututkija on paikalla klo 11.00–15.00 vastaamassa sukututkimusta koskeviin kysymyksiin.

Karjalaisten suku- ja pitäjälehtien näyttely on ryhmätyötilassa nro 3 (2. krs). Ryhmätyötilassa nro 1 (2. krs) on lasten Kalevalan luentaa kello 10.00–11.00 ja 11.30–12.30). Lasten satunurkassa (3. kerros) luetaan satuja karjalan kielellä ja murteilla kello 10.30–13.30. Kolmannen kerroksen tapahtumatilassa on esillä Matkalaukkumaailmat-teos, jonka avulla voi kurkistaa Marika Karhusen johdolla karjalan kieleen ja sanoihin leikkien kello 11.00–13.30.

Oodin lipan alla ulkona on ohjelmassa yhteistanssia kello 10.30–10.55, Karjalaisten Nuorten kansantanssiesitys kello 11.00–11.10, Pääkaupungin Karjalaisten Nuorten kansantanssiesitys kello 11.30–11.40 ja huutokatrilli 12.00–12.15. Kansallispukuesittely järjestetään kello 13.00–13.30. Kansallispukuisten kulkue Oodista Oopperatalolle lähtee lipan alta kello 13.30. Kulkueeseen voi osallistua niin kansallispuvussa kuin muussakin asussa, kävelysauvoin tai ilman. Reitti sopii myös lastenvaunuilla, rollaattorilla tai pyörätuolilla liikkuville. Reitin pituus on reilu kilometri. Kulkueen lähettää matkaan karjalaisjuurinen urheilulääkäri Pippa Laukka.

Illalla klo 17.00–18.00 Maijansalissa järjestetään Lakkautettu kylä -konsertti, jossa kuullaan nykykarjalaista haitaritrancea muusikko Anne-Mari Kivimäen esittämänä.

Tervetuloa mukaan hienoon, karjalaiseen tapahtumapäivään! Kaikki tapahtuman osuudet ovat maksuttomia ja ne sopivat myös lapsiperheille! Ohjelmamuutokset mahdollisia.

Järjestäjinä: Karjalan Liitto, Karjalainen Nuorisoliitto, Karjalaiset Pitäjät, Pääkaupunkiseudun karjalaisyhteisöt ja Suur-Helsingin Kalevalaiset Naiset kumppaneineen.