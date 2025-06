Savuinen rappukäytävä voi olla surmanloukku

”On tullut vastaan muun muassa tilanne, jossa vaarallisen savuisessa rappukäytävässä palomiehiä vastaan on kävellyt rapun asukkaita”, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen palomestari Arto Pirinen muistelee.

Savuinen rappukäytävä on pahimmillaan hengenvaarallinen, sillä savu sisältää myrkyllisiä kaasuja ja heikentää näkyvyyttä. Usein juuri savu on se, joka tulipaloissa tappaa.

Jos omassa asunnossa syttyy tulipalo eikä alkusammutustoimet tehoa, asunnosta on poistuttava nopeasti. Äärimmäisen tärkeää on sulkea asunnon ovi, jotta savua kulkeutuisi rappukäytävään mahdollisimman vähän ja palon leviäminen hidastuisi. Turvallisen poistumisen jälkeen on soitettava hätänumeroon 112.

”Äskettäin oli tilanne, jossa ovi oli jätetty auki, jotta palomiehet pääsisivät asuntoon sammuttamaan tulipalon. Tätä ei kuitenkaan missään nimessä saa tehdä. Meillä pelastuslaitoksella on keinot päästä asuntoon, vaikka ovi olisi suljettu ja lukittu.”

Asuntojen palo-osastointi tuo turvaa

Kerrostaloissa jokainen asunto on oma palo-osastoitu alueensa. Tulipaloasunnon rapun muut asukkaat ovat turvassa omissa asunnoissaan, mutta savua voi kulkeutua asuntoihin ilmanvaihdon kautta tai ovien raoista.

”On erityisen tärkeää pitää ovet suljettuina ja tarvittaessa tukkia ilmanvaihtokanavat sekä ovien raot märillä pyyhkeillä.”

Mikäli savua tulee asuntoon merkittävästi, on soitettava hätänumeroon. Tarvittaessa palomiehet huolehtivat evakuoinneista joko rappukäytävän kautta pelastushuppuja käyttäen tai esimerkiksi nostolavan avulla parvekkeen kautta.

”Nostolavayksikkö tarvitsee kuitenkin avoimen pelastustien. Pelastustiet on merkitty erillisillä liikennemerkeillä, ja on erittäin tärkeää, ettei niille pysäköidä.”

Hätätilanteessa on erittäin tärkeää noudattaa hätäkeskuksen ja pelastuslaitoksen antamia ohjeita sekä pysyä rauhallisena.

”Parasta olisi, että asukkaat tutustuisivat etukäteen taloyhtiön pelastussuunnitelmaan. Silloin hätätilanteessa toimiminen voi olla helpompaa”, Pirinen korostaa.

Lisätiedot palomestari Arto Pirinen, puh 09419140 (tilannekeskus)