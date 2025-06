Aarikka vahvistaa asemaansa Japanissa ja Keski-Euroopassa

P.O.S. on erikoistunut eurooppalaisten ja pohjoismaisten tuotteiden edustamiseen Japanin markkinoilla. Aarikalle P.O.S. on entuudestaan tuttu Aarikan emoyhtiön Martinexin kautta. P.O.S. on tukenut Martinexin Moomin by Martinex -tuotesarjan menestysestä Japanin markkinoilla vuodesta 2012 lähtien.

– Olemme iloisia uudesta yhteistyöstä P.O.S:in kanssa Japanin markkinoilla sekä agentuurisopimuksesta Saksassa ja Itävallassa. Aarikka haluaa vahvistaa rohkeasti suomalaisen designin asemaa kansainvälisillä markkinoilla. Aarikka on ollut Martinexin omistuksessa nyt kahdeksan vuotta. Olemme saaneet Aarikan taloudellisesti kannattavaksi samalla kun olemme uudistaneet Aarikka-brändiä ja kasvattaneet tuotevalikoimaamme. Nyt on aika katsoa aktiivisemmin myös kansainvälisiä markkinoita, sanoo Aarikan toimitusjohtaja Riia Sandström.

P.O.S. tulee vastaamaan Aarikan tuotteiden myynnistä ja jakelusta japanilaisille kauppaketjuille ja muille vähittäiskauppaa harjoittaville yrityksille. Saksan ja Itävallan kattava agentuurisopimus tuo lisävahvistusta myyntiin näissä maissa.

– Uskomme, että Aarikan design – pyöreä muotokieli, suunnittelusta välittyvä suomalainen luonto ja puumateriaalit – puhuttelevat niin japanilaisia kuin keskieurooppalaisia kuluttajia. Odotamme innolla yhteistä matkaamme P.O.S:n sekä uuden Saksan ja Itävallan agentuurimme kanssa, jatkaa Riia Sandström.

Vuonna 1954 perustetun suomalaisen Aarikan designtuotteiden valikoimaan kuuluvat tällä hetkellä korut, sisustustuotteet, vaatteet, laukut ja asusteet.