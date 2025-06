Sini Kallio: “Feminist Killjoys and Shrimp Cocktails” Taidetila Terrassa 12.6.–16.7.2025

Sini Kallio on tamperelainen kuvataiteilija, taiteen maisteri (TaM) ja taideopettaja. Hänen taiteessaan yhdistyvät feminismi, pinkit pinnat, erilaiset tekstuurit, haute couture -muoti, pop-kulttuuri ja yhteiskunnallinen kritiikki. Taidetila Terran näyttely Feminist Killjoys and Shrimp Cocktails kokoaa yhteen teoksia, jotka tuomitsevat sukupuoleen perustuvaa arvottamista ja käsittelevät ylellistä elämäntyyliä.



“Feminist Killjoys and Shrimp Cocktails on värikäs, runsas ja rönsyilevä mielensisäinen maailmani, jonka kantavana ytimenä on feminismi ja yhteiskunnallinen kritiikki”, Kallio kertoo.

“Ammennan inspiraatiota muodista, pop-kulttuurista, ja yhteiskunnallisista ilmiöistä. Värikkäät ja hupsut kuvastot toimivat symbolina rankoillekin aiheille.”

Ruoka on ollut esillä Kallion teoksissa monin eri tavoin.

“Minä ja moni muu tyttö ja nainen on kasvatettu punnitsemaan ja arvioimaan kehoamme jatkuvasti. Henkilökohtaisen suhteen lisäksi ruoan kaikenkattavuus kiehtoo – se on osa meidän jokaisen kulttuurihistoriaa, lapsuusmuistoja ja ihmissuhteita. Se kattaa yksiselitteisesti koko ihmisen elämän”, Kallio toteaa.

Teema näkyy Kallion taiteessa myös symbolisesti. Ruoka – tai ruuaksi tulkittavat muunlajiset, kuten katkaravut – toimivat teoksissa vertauskuvina ilmastonmuutokselle, tuhoutuvalla planeetalle ja ihmisten ahneudelle.

“Aina on olemassa yksi katkarapucocktail, vaikka maailma tuhoutuu ympärillämme kirjaimellisesti. Katkarapu ja moni muu ruoka ovat vertauskuvia luksukselle ja ylelliselle elämäntyylille, josta emme ole valmiita luopumaan.”

Taiteen tekemisen rinnalla Kallio pyrkii haastamaan perinteistä kuvataiteilijan kaavaa työskentelyssään. Viime vuosien projekteihin ovat kuuluneet muun muassa Ruudun takaa -projekti (2024), Täsmäteatterin Narttulive (Työnimi) -esitys (2022), Ars Pori Megastore -näyttely ostoskeskus IsoKarhussa (2021) sekä Wasa Graffitilandia Vaasassa (2021). Hän on myös mukana Artpod-nykytaidemediassa, jossa hän tekee podcast-sarjaa Artpod – keskusteluja taiteesta ja rahasta.

Näyttelyn kaikille avoimet avajaiset ovat torstaina 12.6.2025 kello 17.30 – tervetuloa!

____________________________________

Taidetila Terra on Kangasalan kaupungin kulttuuripalvelujen ylläpitämä näyttelytila, joka tarjoaa vuosittain vaihtuvan näyttelyohjelmiston. Terra esittelee laajan kirjon taiteen eri muotoja ja tekijöitä taidegrafiikasta valokuvataiteeseen ja keramiikasta maalaukseen. Näyttelytila on esteetön ja maksuton.

Taidetila Terra on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9–19 ja lauantaisin klo 9–15. Kesälauantaisin (1.6.–31.8.), sunnuntaisin ja näyttelyvaihtojen aikaan Terra on suljettu. Tarkistathan pääkirjaston aukioloajat juhlapyhien aikaan erikseen.