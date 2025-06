Sahalahden museomakasiini avautuu – kesän avaa Valkeakoski-opiston Sahalahden maalausryhmän ja Sahalahden kuvaajien näyttelyt

Kesän avaa kaksi Valkeakoski-opiston näyttelyä. Sahalahden maalausryhmän näyttely Matkamuistoja / Muistikuvia esittelee maalauksia, joiden teemana ovat elämän varrelta mieleen jääneet asiat – muistikuvat ja matkamuistot. Sahalahden kuvaajien digitaalinen kuvashow Poseja esittelee puolestaan monipuolisesti valokuvia ryhmän kuvaajilta. Molemmat näyttelyt ovat esillä 5.6.–28.6.2025, ja näyttelyiden kaikille avoimia avajaisia vietetään 5.6. klo 15.30.

Myös museomakasiinin korjaustoimenpiteet on saatu päätökseen. ELY-keskuksen rakennusperintöavustuksen turvin muun muassa paikattiin ja uusittiin vaurioituneita hirsiä, parannettiin tuuletusta ja korjattiin sokkelia. Tehdyillä toimenpiteillä varmistetaan, että maakunnallisesti arvokas kohde säilyy hyvänä myös tuleville sukupolville.

Emmi Tavela: Kaikki kuvat katoavat

Heinäkuussa museomakasiinilla nähdään kuvataiteilija Emmi Tavelan näyttely Kaikki kuvat katoavat, osa 2. Tavela on Tampereelta kotoisin oleva kuvataiteilija (TaM), joka asuu ja työskentelee Porvoon ulkosaaristossa. Näyttely koostuu temperamaalauksista ja installaatiosta, ja sen keskeinen teema on mielenmuutos. Teoksissaan hän pohtii ajan rajallisuutta ja valintojen seurauksia, erityisesti erehdyksen ja eksymisen näkökulmasta. Näyttely on avoinna 3.7.–30.7.2025.

Hanna Rissanen: Muistan sinut

Elokuussa museomakasiinilla avautuu kuvataiteilija Hanna Rissasen näyttely Muistan sinut. Rissanen on turkulainen kuvataiteilija, kuvataideopettaja ja kuvataideterapeutti, joka työskentelee pääasiassa maalauksen keinoin. Hänen värikylläiset työnsä syntyvät luonnossa kulkemisen lomassa tehdyistä havainnoista ja pohdinnoista. Näyttelyn koostuu alumiinille, kankaalle ja puulle akryylein, öljypastellein ja liiduin maalatuista teoksista, joita on myös raaputettu ja kaiverrettu. Näyttely on avoinna 5.8.–29.8.2025.

Tervetuloa nauttimaan kesän kulttuuritarjonnasta Sahalahden museomakasiinille!

Aukioloajat kesällä 2025

Tiistai–lauantai 12–17

Maanantaisin ja sunnuntaisin sekä näyttelyvaihtojen aikaan suljettu.

Juhannuksena suljettu.

Vanha Pakkalantie 35, 36420 Kangasala

Huomioithan, että rakennuksen iän vuoksi tila ei ole esteetön.