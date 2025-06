Finnish Travel Gala jakaa vuotuiset matkailualan palkinnot – ehdokkaiden asettaminen käynnissä

Vuodesta 2017 asti järjestetyssä Finnish Travel Galassa palkintoja jaetaan yhteensä yhdessätoista kategoriassa. Tässä kisassa ehdolle voivat päästä – ja voittajaksi nousta – niin suuret kuin pienet matkailualan toimijat. Voittajat valitaan laajalla NPS-kyselytutkimuksella, johon osallistuvat työ- ja vapaa-ajan matkustajat sekä matkailualan työntekijät. Ehdokasasettelu on käynnissä osoitteessa https://finnishtravelgala.fi/ehdokkaiden-asettaminen/. Anna siis äänesi kuulua!

Suomi on täynnä matkailualan helmiä, ja me haluamme saada ne valokeilaan! Vuonna 2024 vastaajia oli lähes 14 000 ympäri Suomen. NPS-tutkimuksen ehdottomana etuna on se, että volyymi ei yksin riitä voittoon. Voittajat ovat niitä, joiden asiakkaat ovat tyytyväisimpiä, kertoo Suomen matkailualan liiton toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti.

Miksi juhlimme?

Matkailu on miljardiluokan liiketoimintaa ja kasvava teollisuudenala. Sillä on merkittävät taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset koko Suomessa. Matkailuteollisuuden kokonaiskysyntä on noin 15,3 miljardia euroa ja noin 8 % Suomen BKT:sta. Matkailu tuottaa 5 miljardiin euron vientiin verrattavat tulot ja se kattaa noin 14 % palveluiden viennistä. Yksi matkailueuro tuo keskimäärin 78 senttiä muille toimialoille ja alueellisesti välitön tulovaikutus jopa 2 118 € per asukas. Matkailuteollisuus työllistää nykyisellään noin 152 000 henkilöä ja vuonna 2030 työllisten määrän odotetaan olevan jo lähes 180 000.

Matkailualan ammattilaiset tekevät laadukasta ja usein piiloon jäävää työtä asiakkaidensa matka- ja tapahtumajärjestelyiden mahdollistamiseksi niin kotimaassa kuin maailmalla. Meille SMALissa on tärkeää päästä tuottamaan tapahtumaa, jossa ammattilaiset ovat huomion keskipisteenä ja arvostuksen kohteena, toteaa SMALin puheenjohtaja Timo Saranpää.