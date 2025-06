Manfred Knof kryptotuoteyhtiö Valourin hallituksen puheenjohtajaksi ja DeFi Technologiesin neuvonantajaksi

Toronto, Kanada, 2.6.2025 – DeFi Technologies Inc. (myöhemmin “yhtiö” tai “DeFi Technologies”) (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), on fintech-yhtiö, joka lähentää perinteisiä ja hajautettuja pääomamarkkinoita toisiinsa. Yhtiö on nimittänyt Manfred Knofin, Commerzbank AG:n entisen toimitusjohtajan strategiseksi neuvonantajakseen sekä hallituksen puheenjohtajaksi tytäryhtiö Valourissa. Valour on johtava pörssilistattujen kryptotuotteiden (ETP) liikkeellelaskija.

Tämä on merkittävä virstanpylväs DeFi Technologiesin ja Valourin tavoitteessa laajentaa säänneltyä pääsyä digitaalisiin omaisuuseriin. Valourin tavoitteena on laajentaa ja tarjota turvallista ja helppoa sijoittamista digitaalisiin omaisuuseriin maailmanlaajuisesti. Tällä hetkellä Valourilla on 65 täysin suojattua digitaalista ETP:tä keskeisissä eurooppalaisissa pörsseissä, kuten Xetrassa (Saksa), Spotlightissa (Ruotsi) ja Euronextissa (Pariisi ja Amsterdam).

Valourin hallituksen puheenjohtajana Manfred Knof tulee hyödyntämään vahvaa ylimmän johdon kokemustaan eurooppalaisella pankki- ja rahoitussektorilla. Hänen tavoitteenaan on auttaa Valouria kasvattamaan hallinnoimiaan varoja edistämällä yhteistyötä johtavien rahoitusalan instituutioiden kanssa. Knof tavoitteena on myös auttaa lisäämään Valourin osakeanalyysin kattavuutta. tiivistää suhteita institutionaalisten sijoittajien kanssa sekä vahvistaa DeFi Technologiesin sijoittajakuntaa 12.5. tehdyn Nasdaq-listauksen jälkeen.

“On hienoa saada toivottaa Manfred Knof tervetulleeksi Valourin hallituksen puheenjohtajaksi. Hän on urallaan ollut eurooppalaisessa rahoitusmaailmassa merkittävä muutoksen tekijä, joka uskoo kestävään ja asiakaslähtöiseen kasvuun, joten hän on oivallinen kumppani joukkoomme seuraavaa kasvuvaihetta ajatellen. Tämä askel korostaa Valourin sitoutumista vankkojen, säännöstenmukaisten ​​ja pitkäaikaisten ​​siltojen rakentamiseen globaalien sijoittajien ja hajautetun rahoituksen välille”, DeFi Technologiesin perustaja ja toimitusjohtaja Olivier Roussy Newton sanoo.

“Olen erittäin innostunut liittymään DeFi Technologiesiin tänä digitaalisille omaisuuserille käänteentekevänä aikana. Pyrimme laajentamaan institutionaalisten sijoittajien pääsyä digitaalisiin omaisuuseriin ja vahvistamaan Valourin asemaa luotettavana ja innovatiivisena kumppanina sijoittajille maailmanlaajuisesti”, Manfred Knof toteaa.

Tietoja Manfred Knofista

Manfred Knof on Commerzbank AG:n entinen toimitusjohtaja. Hän johti siellä kokonaisvaltaista muutosta, joka palautti pankin kannattavuuden ja vahvisti sen asemaa Euroopan johtavien rahoituslaitosten joukossa. Hänen aiempiin tehtäviinsä ovat kuuluneet Allianz Deutschland AG:n toimitusjohtajuus sekä johtotehtävät Deutsche Bankissa ja Dresdner Bankissa. Knofilla on oikeustieteen tohtorin tutkinto Kölnin yliopistosta ja MBA-tutkinto NYU Stern School of Businessista

Commerzbankissa työskennellessään Knof vastasi strategiasta, transformaatiosta ja kestävästä kehityksestä sekä sisäisestä tarkastuksesta ja tutkimuksesta. Hänet tunnetaan keskittymisestään kestävään kasvuun, tehokkaisiin rakenteisiin ja arvonluontiin asiakkaille, osakkeenomistajille ja yhteiskunnalle. Hänen osaamisensa ja kokemuksensa institutionaalisen muutoksen ja kestävyyden edistämisestä on keskeisessä asemassa Valourin seuraavassa kasvuvaiheessa.