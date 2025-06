Vaasan yliopistolle ensimmäisenä Pohjoismaissa tunnustus merkittävästä alueellisesta ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta.

Vaasan yliopistosta tuli ensimmäinen suomalainen ja pohjoismainen korkeakoulu, jolle on myönnetty arvostettu BSIS-tunnustus. Sertifikaatti on kansainvälinen tunnustus korkeakouluille, jotka osoittavat laaja-alaista alueellista, yhteiskunnallista ja tieteellistä vaikuttavuutta. Business School Impact System (BSIS) -arviointi kattaa seitsemän vaikuttavuuden osa-aluetta, ja maailmanlaajuisesti tunnustuksen on saanut vain noin 60 korkeakoulua.

Taloudellinen vaikutus 254 miljoonaa euroa

Raportin mukaan Vaasan yliopiston kokonaisvaikutus alueen talouteen on 254 miljoonaa euroa. Yliopisto vahvistaa alueen vetovoimaa ja toimii aktiivisesti yhteistyössä paikallisten korkeakoulujen, yritysten ja viranomaisten kanssa. EnergyVaasa-klusterissa yliopisto on keskeinen toimija, joka edistää innovaatioita ja kestävää kehitystä.

– Tiivis yhteistyö kaupungin, alueellisten toimijoiden ja elinkeinoelämän kanssa on keskeinen osa Vaasan yliopiston strategiaa. Olemme vahvasti sitoutuneet siihen, että tutkimuksemme ja koulutuksemme ovat aidosti vaikuttavia ja tuottavat konkreettista lisäarvoa yhteiskunnalle. Meille ensimmäisenä sekä Suomessa että Pohjoismaissa myönnetty BSIS-tunnustus on merkittävä ja kiinnostava väline korkeakoulujen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointiin. Tunnustus korostaa vahvaa rooliamme alueellisen kehityksen moottorina, kertoo Vaasan yliopiston rehtori Minna Martikainen.

Yliopiston henkilökunta osallistuu aktiivisesti alueellisiin hallintoelimiin ja yhdistyksiin, ja yli 150 yritysjohtajaa lähialueelta on mukana opetuksessa ja mentoroinnissa.

Opiskelijat ja alumnit osana aluekehitystä

Vaasan yliopisto houkuttelee osaajia alueelle. Yliopiston opiskelijoista 65 % tulee yliopiston vaikutusalueen, eli Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan tai Etelä-Pohjanmaan, ulkopuolelta. Valmistuneista 26 % työllistyy alueellisesti ja 73 % kansallisesti. Yliopistolla on noin 14 000 alumnia, joista lähes 4 000 työskentelee Vaasan seudulla.

Yliopisto tukee alueellista liiketoimintaa tarjoamalla yrityksille ja muille toimijoille osaamista ja yhteistyömahdollisuuksia. Erilaiset startup-ohjelmat, kuten vaasalaisten korkeakoulujen perustama Startup Factory, tukevat opiskelijoiden yrittäjyyttä. Vahvat kumppanuudet yritysten ja yhdistysten kanssa edistävät alueellista innovaatiotoimintaa ja yrittäjyyttä.

Kolmen vuoden aikana Vaasan yliopistossa on julkaistu yli 1 100 tieteellistä artikkelia, joista 128 käsittelee alueellisia aiheita. Samana ajanjaksona on valmistunut 67 väitöskirjaa, joista 21 keskittyy alueeseen liittyviin teemoihin. Lähes kymmenen tutkimusprofessuuria toimii alueellisten sidosryhmien rahoituksella. Tutkimus on tiiviisti integroitu opetukseen, ja keskeiset teemat, kuten energiasiirtymä ja digitaalinen talous, näkyvät opetussisällöissä.

EnergyVaasa-verkoston keskeisenä toimijana Vaasan yliopisto on sitoutunut edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, keskittyen erityisesti niihin, joissa yliopistolla on vahvaa asiantuntemusta ja joilla on suurin potentiaali yhteiskunnalliseen vaikutukseen. Kestävä kehitys on laajasti integroitu tutkimukseen, opetukseen ja päivittäiseen toimintaan – BSIS-raportti kuvaa sitä punaiseksi langaksi, joka yhdistää yliopiston eri toiminnot ja muodostaa keskeisen osan yliopiston identiteettiä. Yliopisto seuraa ja vähentää aktiivisesti päästöjään, ja tavoitteena on merkittävä vähennys vuoteen 2030 mennessä.

Myös sukupuolten tasa-arvo ja kansainvälisyys ovat keskeisiä arvoja. Esimerkiksi kansainvälisen henkilöstön osuus koko henkilöstöstä on 25 prosenttia ja kansainvälisiä perustutkinto-opiskelijoita on 11 prosenttia kaikista perustutkinto-opiskelijoista.

Kansainvälinen tunnustus vaikuttavuudesta

BSIS-arviointi on European Foundation for Management Developmentin (EFMD) kehittämä työkalu, joka mittaa kauppatieteellisen alan korkeakoulujen vaikutusta niiden toimintaympäristöön. Sertifiointi vahvistaa Vaasan yliopiston sitoutumisen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen akateemisen toiminnan, tutkimuksen ja yhteistyön kautta.