Vienan veräjiä, Kainuun laitamia -maisemanhoito- ja käyttösuunnitelma on julkaistu

Maisemanhoito- ja käyttösuunnitelmassa tarkastellaan alueen maisemaan, rakennuskantaan, kulttuurihistoriaan, luonnonympäristöön sekä perinnebiotooppeihin liittyviä arvoja. Suunnitelma antaa suosituksia toimista, joilla näitä arvoja voidaan hoitaa ja huomioida alueen käytössä. Suositusten toteuttaminen on vapaaehtoista, eikä suunnitelma sisällä velvoittavia määräyksiä. Hoito- ja käyttösuunnitelmalla ei voida perustella paikallisten elinkeinojen, kuten metsätalouden, harjoittamismahdollisuuksien heikentämistä. Osa alueen arvoista on jo suojattu lailla ja suojelumääräyksillä.

Suunnitelman tavoitteet on laadittu yhteistyössä paikallisten asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa. Suosituksista on saatu palautetta kuulemistilaisuudessa sekä lausuntokierroksella. Suositellut toimenpiteet keskittyvät pääasiassa seuraaviin asioihin:

kylämaisemien avoimuuden lisäämiseen

perinnebiotooppien ja niiden lajiston vahvistamiseen

kulttuurihistoriallisten kohteiden ja rakennuskannan hoitoon

metsätalouden maisemaa huomioiviin käytäntöihin

alueen virkistyskäytön kehittämiseen

vesienhoidon tarpeisiin

Kuivajärven, Hietajärven ja Murhijärven alueille esitys valtakunnallisen maisemanhoitoalueen perustamisesta

Suunnittelun painopiste on ollut Suomussalmen vienalaiskylissä, joille perustettiin maakunnallinen maisema-alue vuonna 2001. Tämä status vastaa uudistetun luonnonsuojelulain mukaista maakunnallista maisemanhoitoaluetta (9/2023 § 91). Edellinen maisemanhoito- ja käyttösuunnitelma alueelle valmistui vuonna 2004.

Vuonna 2021 Kuivajärven ja Hietajärven kyliltä Murhijärven eränkäyntimaisemiin ulottuva alue lisättiin valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden luetteloon. Kolme vuotta myöhemmin paikallisyhdistys teki ELY-keskukselle aloitteen valtakunnallisen maisemanhoitoalueen (9/2023 § 91) perustamisesta tälle alueelle. Suomessa on tällä hetkellä 186 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, joista seitsemälle on perustettu valtakunnallinen maisemanhoitoalue.

ELY-keskus toteaa, että alue täyttää luonnonsuojelulaissa määritellyt (91§, 92§) edellytykset ja esittää ympäristöministeriölle valtakunnallisen maisemanhoitoalueen perustamista Suomussalmen vienalaiskylille. Maanomistajien ja sidosryhmien toiveiden mukaisesti Kainuun ELY-keskus edellyttää, ettei perustamispäätökseen sisällytetä velvoittavia määräyksiä. Maisemanhoitoalueen perustamisen tavoitteena on edistää kulttuuri- ja luonnonmaisemien hoitoa sekä niiden arvot huomioivaa alueen käyttöä tiedon, yhteistöiden ja taloudellisten resurssien avulla.

Maisemanhoitoalue-esityksen ulkopuoliset alueet suunnitelmassa

Suunnitelma käsittelee lisäksi alueita, jotka sijoittuvat maisemanhoitoalueeksi esitetyn aluerajauksen ulkopuolelle. Näihin alueisiin kuuluvat Vängän, Hyryn, Malahvianvaaran ja Viiangin kylät sekä Malahvian Natura 2000 -alue. Niille esitetyt suositukset kohdistuvat pääosin Vuokin reitin ja virkistysreittien varsille sekä perinnebiotooppi-inventointeihin sisältyneille kohteille.

Hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteena on lisätä tietoisuutta alueen tunnistetuista arvoista, innostaa toimijoita sekä opastaa maanomistajia rahoitusmahdollisuuksien monipuoliseen hyödyntämiseen. Maisemanhoito- ja käyttösuunnitelman on laatinut Kainuun ELY-keskus ja sen on rahoittanut ympäristöministeriö.