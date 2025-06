Å Energi ostaa enemmistöosuuden ison mittakaavan energiavarastohankkeesta

Å Energi on Norjan suurin uusiutuvan energian konserni, joka toimii koko arvoketjussa sähköntuotannosta loppukäyttäjille. Konsernin tärkein yhteiskunnallinen tehtävä on lisätä puhtaan ja edullisen uusiutuvan energian tuotantoa, varmistaa sähkön tehokas toimitus verkon kautta sekä kehittää uusia ja parempia energiapalveluita Norjassa ja Pohjoismaissa.

Energian varastointihankkeiden portfolion kasvattaminen on olennainen osa Å Energin konsernistrategiaa. Isohankkeen investointi vahvistaa Å Energin tavoitetta olla Pohjoismaiden edistyksellisin uusiutuvan energian konserni.

Å Energi on kunta- ja valtio-omisteinen yhtiö. Kolmekymmentä norjalaista kuntaa ja Norjan valtio-omisteinen vesivoimayhtiö Statkraft Holding AS omistavat enemmistöosuuden yhtiön osakkeista.



Yhtiöllä on yli 2 000 työntekijää seitsemässä maassa: Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Saksassa, Sveitsissä ja Belgiassa. Å Energi toimii Suomessa tytäryhtiönsä Enteliosin kautta, joka on yksi Pohjoismaiden suurimmista sähköntoimittajista yritysmarkkinoilla.