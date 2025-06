Rauniopelastamista harjoitellaan yhteistyössä Oulussa

Yhteistoimintaharjoituksen tavoitteena on kehittää Pohjois-Suomen pelastuslaitosten rauniopelastuskoulutetun henkilöstön osaamista. Samalla yhteistyössä Rakennuspoolin Pohjois-Suomen aluetoimikunnan sekä yksityisten rakennusalan toimijoiden kanssa perehdytään rauniopelastusten purku- ja raivaustöiden käytännön työmenetelmiin. Harjoitus tarjoaa mahdollisuuden kartoittaa alueen yritysten kone-, kalusto- ja henkilöresurssien hyödynnettävyyttä rauniopelastustoiminnan tukemisessa.

Viikon aikana järjestetään myös Rakennuspoolin sekä Sortumapelastamisen kansallinen toimintamalli ja koulutuspolku –hankkeen (SOPE-hanke) työpajoja. Palosuojelurahaston rahoittaman SOPE-hankkeen toteutuksesta vastaa Pelastusopisto.

Koulutukseen osallistuu pääasiassa Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun pelastuslaitosten ylläpitämän Arctic Rescue Teamin (ART-tiimi) henkilöstöä, mutta myös muuta pelastuslaitosten päätoimista henkilöstöä. ART-tiimi on erikoistunut muun muassa tekniseen pelastamiseen ja toimii osana laajempaa valmiusverkostoa, jonka tehtävänä on tukea viranomaisia hätätilanteissa ja suuronnettomuuksissa. Kaiken kaikkiaan toistasataa henkilöä on mukana harjoituksen eri vaiheissa viikon aikana. Myös Oulun Seudun Etsintäkoirat ry pääsee harjoittelemaan alueelle.

Harjoituksen keskeisiä osa-alueita ovat romahdusvaarassa olevien rakenteiden tukeminen turvallisen työskentelyn mahdollistamiseksi, raskaiden kappaleiden nosto ja siirto erikoisvälineistöä hyödyntäen, ryhmässä toimiminen tehokkaassa ja turvallisessa yhteistyössä sekä toiminnan jatkuva raportointi ja tilannekuvan ylläpito. Harjoituksen tarkoituksena on kehittää tiimin valmiuksia toimia kriittisissä tilanteissa, joissa tarvitaan teknistä osaamista, koordinoitua ryhmätyöskentelyä ja kykyä toimia nopeasti muuttuvissa olosuhteissa.

”Tositilanteessa näitä oppeja hyödynnettäisiin rakennussortumissa, jotka voivat aiheutua monesta eri syystä. Harjoituksen avulla kehitetään olemassa olevaa suorituskykyä ja lisätään yhteistyötä yksityisten toimijoiden kanssa”, kertoo harjoituksen johtaja, apulaispalopäällikkö Esa Kaikkonen Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitokselta.

Raksilan uimahallin lähin kevyen liikenteen väylä on suljettu tiistaista perjantaihin 3.-6. kesäkuuta noin 100 metrin matkalta. Opasteet ohjaavat kulkijat vaihtoehtoisille reiteille.