Vihreät nimesivät luottamushenkilönsä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle

Vihreät tekivät päätöksensä luottamuspaikoistaan Länsi-Uudellamaalla: Johanna Karimäestä aluevaltuuston varapuheenjohtaja 24.5.2025 18:22:57 EEST | Tiedote

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vihreä valtuustoryhmä on päättänyt esityksistään hyvinvointialueen luottamuspaikoille. Vihreät ehdottavat aluevaltuuston 1. varapuheenjohtajaksi Johanna Karimäkeä. “Alkavalla kaudella on varmistettava, että palvelut ovat toimivia ja saavutettavia kaikille. Jatkamme työtä hoitojonojen lyhentämiseksi ja perusterveydenhuollon vahvistamiseksi. Meille vihreille on tärkeää, että huolehdimme kaikkein heikompiosaisten hyvinvoinnista, kuten vammaisten ja vanhusten palveluista. On varmistettava nopea pääsy mielenterveyspalveluihin ja vahvistettava kouluterveydenhuoltoa.” Karimäki toteaa. Aluehallitukseen vihreiden ehdokkaat ovat Elli Keisteri-Sipilä sekä Hanna Hukari. “Haluan olla mukana rakentamassa entistä inhimillisempää ja kestävämpää palvelujärjestelmää ja tuoda päätöksentekoon erityisesti osaamistani liittyen mielenterveys- ja päihdetyöhön. ” kommentoi aluevaltuustossa ensimmäisen kautensa aloittava Keisteri-Sipilä. Vihreät ehdottavat palvelut ja resurssit