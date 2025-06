Helsingin kaupunginvaltuusto valitsi uudet pormestarit ja hyväksyi Jätkäsaaren uinti- ja liikuntakeskuksen hankesuunnitelman

Kaupunginvaltuusto valitsi Helsingin uudeksi pormestariksi valtuuston toimikaudeksi Daniel Sazonovin (kok.), kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestariksi Johanna Laisaaren (sd.), kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestariksi Reetta Vanhasen (vihr.), kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestariksi Paavo Arhinmäen (vas.) ja sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan apulaispormestariksi Maarit Vierusen (kok.).

Kaupunginvaltuuston puhetta johtaa seuraavan vuoden ajan Eveliina Heinäluoma (sd.). Ensimmäinen varapuheenjohtaja on Juha Hakola (kok.) ja toinen varapuheenjohtaja Anni Sinnemäki (vihr.).

Lisäksi kaupunginvaltuusto nimesi jäsenet muun muassa kaupunginhallitukseen ja sen jaostoihin, keskusvaalilautakuntaan ja tarkastuslautakuntaan sekä toimialalautakuntiin ja niiden jaostoihin. Listat nimetyistä jäsenistä löytyvät valtuuston päätöstiedotteesta.

Jätkäsaareen uusi uinti- ja liikuntakeskus

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Jätkäsaareen toteutettavan uinti- ja liikuntakeskuksen uudisrakennushankkeen hankesuunnitelman.

Kyseessä on purettavan nk. Jätkäsaaren Bunkkerin tontille toteutettava uusi liikuntapaikkarakennus. Etelä- ja Länsi-Helsingissä on tunnistettu tarve ja katvealue uimahalliverkostossa. Jätkäsaari on kasvava alue, jonka asukastavoite on 21 000 asukasta. Myös läheinen Hernesaari tulee kasvamaan lähes 7 000 asukkaalla.

Tuleva halli palvelee koko Etelä- ja Länsi-Helsinkiä, ja sinne keskitetään lähialueen koulujen 1 400 oppilaan liikuntaopetus.

Hankesuunnitelman mukaan uudisrakennuksen betonirunkoiseen jalustaosaan toteutetaan uimahallin 50 metriä pitkän pääaltaan lisäksi muun muassa nostopohjalla varustettu kaksiosainen opetusallas, lastenallas liukumäkineen sekä terapia/monitoimi- ja hyppyaltaat.

Uimahallin yläpuolinen kattopinta-ala hyödynnetään ulkoliikunta-alueena, ja rakennuksen ylempään puurakenteiseen osaan toteutetaan sisäliikuntatilat. Tilaa on suunniteltu myös vapaaseen oleskeluun ja leikkimiseen.

Hankkeen laajuus on noin 21 040 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on 113 600 000 euroa

Kulttuurikeskus Stoan perusparannushankkeesta käynnistetään arkkitehtuurikilpailu

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kulttuurikeskus Stoan perusparannuksen ja laajennuksen tarveselvityksen sekä päätti arkkitehtuurikutsukilpailun käynnistämisestä.

Itäkeskuksessa sijaitsevassa kulttuurikeskus Stoassa toimivat kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle kuuluvat kulttuuripalvelut, Itäkeskuksen kirjasto ja nuorisopalvelujen toimintatalo Kipinä sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle kuuluvat työväenopisto ja ruotsinkielinen työväenopisto Arbis.

Vuonna 1984 valmistunut rakennus on laajan teknisen ja toiminnallisen perusparannuksen tarpeessa. Itäkeskuksessa meneillään olevan kaavoitus- ja kehittämisprojektin yhteydessä Stoan asemaa kasvavan ja monimuotoistuvan Itä-Helsingin vapaa-ajan keskuksena ja kohtaamisen paikkana halutaan vahvistaa.

Tilojen viihtyvyyteen, siisteyteen, käytettävyyteen, saavutettavuuteen ja esteettömyyteen tarvitaan merkittäviä uudistuksia. Muun muassa kirjasto päivitetään, ja uuteen laajennusosaan suunnitellaan uudet nuorisotilat ja esimerkiksi tanssia, joogaa ja sirkusta palveleva monitoimisali.

Toiminnallisena tavoitteena on limittää Stoan palvelut tiiviimmin toisiinsa ja lisätä tilojen näkyvyyttä. Lisäksi tavoitteena on avata Stoaa myös rakennuksen itäpuolelle toteutettavan puiston ja Puhoksen ostoskeskuksen suuntaan.

Tarveselvityksen hyväksymisen jälkeen hankesuunnittelu käynnistetään järjestämällä arkkitehtuurikutsukilpailu ja kilpailuttamalla hankkeen päätoteuttaja. Hankesuunnitelma on tarkoitus toteuttaa arkkitehtuurikutsukilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta.

Kaikki kaupunginvaltuuston kokouksen päätökset julkaistaan kokouksen jälkeen päätöstiedotteessa, joka löytyy kaupunginvaltuuston asiakirjat-sivulta.

Helsingin kaupunginvaltuusto viettää tänä vuonna 150-vuotisjuhlavuotta. Seuraa juhlavuoden tapahtumia osoitteessa Hel.fi/valtuusto150.

