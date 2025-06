Tervakosken terveysaseman toiminta supistuu määräajaksi – palvelut keskitetään tiistaille ja torstaille

Kesä vaikuttaa hyvinvointialueen palveluihin 30.5.2025 10:05:01 EEST | Tiedote

Kesän aikana osa Oma Hämeen neuvoloista, hammashoitoloista ja muista palvelupaikoista on kiinni tai on avoinna lyhennetyin aukioloajoin. Myös pienemmillä terveysasemilla on sulkuja aiempien kesien tapaan.