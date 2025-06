Guzenina kritisoi hallituksen Gaza-politiikkaa: onko ulkoministeri Valtonen ainoa, jolta löytyy selkärankaa?

- Brysselistä katsottuna Suomen valtionjohdon linja Gazan sodassa on ollut passiivinen ulkoministeri Elina Valtosen ulostuloja lukuun ottamatta. Eikö muilla löydy selkärankaa? SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on täysin oikeassa vaatiessaan, että hallitus tuo nyt eduskunnalle esityksen siitä, että Suomi tunnustaa Palestiinan valtion.

- Gazassa siviilien hätä on saavuttanut kestämättömät mittasuhteet. Erityisesti lasten tilanne on järkyttävä: he kuolevat nälkään, pommeihin ja hoitamattomiin haavoihin. EU:n on vaadittava, että Israel avaa humanitaariset väylät Gazaan välittömästi ja takaa avun esteettömän perillepääsyn, Guzenina toteaa.

Arvioiden mukaan jo yli 54 000 ihmistä, valtaosa heistä naisia ja lapsia, on kuollut lokakuun 2023 jälkeen alkaneessa sodassa. YK:n mukaan Gaza on nyt maailman nälkäisin alue Israelin saartotoimien jatkuessa ja ruoka-avun ollessa täysin riittämätöntä.

- Kyseessä on humanitaarinen katastrofi. Israelin oikeistohallituksen järkyttävät toimet Gazassa ovat täysin ristiriidassa kansainvälisen oikeuden kanssa. Mikään ei oikeuta siviiliväestön kollektiivista kiduttamista, Guzenina sanoo.

- Palestiinan tunnustaminen olisi Suomelta selkeä poliittinen viesti: tuemme kahden valtion mallia ja rauhanprosessia, emme siviilien tappamista, Guzenina painottaa.

EU on käynnistämässä arvioinnin Israelin kanssa solmitusta assosiaatiosopimuksesta ja sen keskiössä on kysymys siitä, rikkooko Israel sopimuksen ehtoa ihmisoikeuksien kunnioittamisesta.

- EU on Israelin suurin kauppakumppani. Kun sopimuksen ehtoja rikotaan, seurausten on oltava konkreettisia. Oma sosiaalidemokraattinen ryhmäni parlamentissa on jo vaatinut koko assosiaatiosopimuksen perumista, Guzenina kertoo.