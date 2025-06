Olympiapurjehdus: Suomalaiset valmiina EM-kisataistoon Thessalonikin kevyissä tuulissa

Olympiapurjehdus: Sinem Kurtbay edustaa jatkossa Turkkia ”Ymmärrämme hyvin Sinemin ratkaisun” 28.5.2025 20:29:27 EEST | Tiedote

Suomea Tokion ja Pariisin olympialaisissa edustanut Sinem Kurtbay on tehnyt vaikean päätöksen siirtyä edustamaan toista kotimaataan, Turkkia, tulevissa kilpailuissa. Kurtbay päätti Pariisin jälkeen jättää olympialuokat taakseen, mutta hyvä tarjous Turkista ja uudelleen syttynyt into jatkaa Nacra 17 -luokassa saivat hänet muuttamaan mielensä. - Ymmärrämme hyvin Sinemin ratkaisun ja tuemme häntä täydestä sydämestämme. Se, että Sinem kahden maan kansalaisena valitsee toisen maan edustuksen Suomen sijaan, ei tee häntä vähemmän suomalaiseksi, vaan kertoo karun totuuden suomalaisen huippu-urheilun ja huippupurjehduksen rahoitustilanteesta. Tähän meidän täytyy saada muutos, Suomen Purjehdus ja Veneilyn (SPV) puheenjohtaja Mats Welin sanoo. Kansainvälinen purjehtijaliitto World Sailing on jo myöntänyt Kurtbaylle Turkin edustusoikeuden, ja näin ollen hänet nähdään jo ensi viikolla käytävässä Nacra 17 -luokkien EM-regatassa Turkin väreissä. Kurtbay toimii kipparina ja Alican Kaynar gastina. Kurt