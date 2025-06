Kela ottaa käyttöön Suomi.fi-viestit – jo 1,3 miljoonaa asiakasta on luopunut Kelan lähettämästä paperipostista

Kela alkaa kesäkuussa lähettää asiakkailleen ilmoituksia Suomi.fi-palvelun kautta ja siirtyy siten käyttämään samaa ilmoitustapaa kuin muut viranomaiset. Asiakas saa 5.6.2025 alkaen ilmoitukset saapuneista Kelan päätöksistä ja kirjeistä Suomi.fi-viestillä, jos hän on ottanut Suomi.fi-viestit käyttöön ja luopunut paperipostista OmaKelassa.

Kelan lähettämät päätökset ja kirjeet löytyvät OmaKelasta. Asiakas saa asiakirjat myös postitse, jos hän ei ole luopunut paperipostista OmaKelassa.

– Moni asiakas on valinnut paperittoman vaihtoehdon, koska OmaKelasta päätös on nopeammin luettavissa kuin kirjepostina lähetettynä. Kelan asiakkaista lähes 1,3 miljoonaa on jo luopunut paperipostista, kertoo ryhmäpäällikkö Anu Lantonen Kelan etuusasiakirjatuotannosta.

Suurimman osan Kelan päätöksistä ja asiakirjoista voi saada paperittomasti. Vuonna 2024 Kela lähetti noin 10 miljoonaa kirjettä paperipostina ja 4 miljoonaa kirjettä ainoastaan sähköisesti. Säästöjä tulostus- ja postituskuluissa kertyi yli 4 miljoonaa euroa. Vuonna 2025 tavoite on kasvattaa sähköisten kirjeiden osuus yli 6 miljoonaan. Tavoitteen täyttyminen säästäisi 6 miljoonaa euroa.

Asiakkaat hoitavat Kela-asiansa yhä useammin verkossa. OmaKelassa asioitiin viime vuonna yli 43 miljoonaa kertaa, ja 83 % hakemuksista tehtiin verkossa.

Suomi.fi-viestit voi ottaa käyttöön samalla kun tunnistautuu OmaKelaan

OmaKelaan kirjautuva asiakas saa ehdotuksen Suomi.fi-viestien käyttöönotosta, jos hän ei ole aikaisemmin ottanut viestejä käyttöönsä. Suomi.fi-viestit voi ottaa käyttöön helposti kirjautumisen yhteydessä antamalla sähköpostiosoitteen ja vahvistamalla sen. Suomi.fi-viestit on Digi- ja väestötietoviraston palvelu, ja sen käyttäminen on turvallista.

Kun asiakas ottaa käyttöön Suomi.fi-viestit, hän saa suurimman osan viranomaisten lähettämistä kirjeistä sähköisesti paperipostin sijaan. Jos haluaa vastaanottaa myös Kelan päätökset ja kirjeet vain sähköisesti, täytyy lisäksi luopua paperipostista OmaKelassa.

Suomi.fi-viestien käyttöönottoehdotus on osa Digi ensin -hanketta, jonka tavoitteena on saada mahdollisimman moni vastaanottamaan viranomaisten lähettämät päätökset ja muut asiakirjatsähköisesti paperipostin sijaan. Sähköisesti asiakirjat kulkevat nopeasti oikealle vastaanottajalle. Samalla paperipostin käsittelystä aiheutuvat kustannukset ja haitalliset ympäristövaikutukset pienevät.

Lisätietoja

