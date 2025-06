Aluevaltuusto valitsi puheenjohtajat ja jäsenet toimielimiin

Kokouksen avasi ja puhetta johti iältään vanhin valtuutettu Niilo Keränen siihen saakka, kunnes aluevaltuusto valitsi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

Aluevaltuusto valitsi aluevaltuuston puheenjohtajaksi Matti Sorosen (kesk.). Puheenjohtaja toimii tehtävässään osa-aikaisena. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Matti Honkala (kok.), toiseksi varapuheenjohtajaksi Maire Mäki (sd.) ja kolmanneksi varapuheenjohtajaksi Anne Huotari (vas.). Varapuheenjohtajat toimivat myös lautakuntien puheenjohtajina.

Puheenjohtajat valittiin tehtäviinsä aluevaltuuston toimikauden ajaksi vuosille 2025–2029.

– Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen toiminta on vakiintumassa ja talouden tasapainoa ollaan saavuttamassa. Meillä on paljon hoitovelkaa, mutta suunta on oikea. Perustasoa on edelleen vahvistettava. Tärkeää on myös toiminnan vakauttaminen muutosten keskellä – työntekijämme ovat meille kaikki kaikessa. Poliittisilta päätöksentekijöiltä toivon yhteistyötä ja kunnioittavaa vuorovaikutusta sekä kykyä kuunnella. Päätösten lähtökohtana tulee olla hyvinvointialueen ja sen asukkaiden etu, sanoo aluevaltuuston uusi puheenjohtaja Matti Soronen.

Aluehallituksen ja lautakuntien jäsenet valittiin

Aluehallituksen puheenjohtajaksi valittiin Mirja Vehkaperä (kesk.). Puheenjohtajan tehtävä on kokoaikainen. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Mika Rämet (vihr.) ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Pekka Simonen (kok.).

Aluevaltuusto teki kokouksessaan myös seuraavat valinnat puheenjohtajiksi ja varapuheenjohtajiksi Pohteen toimielimiin valtuuston toimikauden ajaksi vuosille 2025–2029:

Aluevaltuuston vaalilautakunnan puheenjohtaja Mikko Viitanen (vas.), varapuheenjohtaja Eija-Riitta Niinikoski (kesk.)

Aluehallituksen yksilöasioiden jaoston 1 puheenjohtaja Anu Plaketti (ps.), varapuheenjohtaja Silvo Nybacka (vas.)

Aluehallituksen yksilöasioiden jaoston 2 puheenjohtaja Mika Rämet (vihr.), varapuheenjohtaja Timo Salmi (kok.)

Aluehallituksen henkilöstöjaoston puheenjohtaja Mirja Vehkaperä (kesk.), varapuheenjohtaja Minnamaria Salminen (sd.)

Aluevaalilautakunnan puheenjohtaja Matti Peltola (kok.), varapuheenjohtaja Tuija Pohjola (sd.)

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Niilo Keränen (kesk.), varapuheenjohtaja Jaana Hautamäki (sd.)

Tulevaisuuslautakunnan osa-aikainen puheenjohtaja Matti Honkala (kok.), varapuheenjohtaja Rami Rauhala (kesk.)

Turvallisuus- ja valmiuslautakunnan puheenjohtaja Anne Huotari (vas.), varapuheenjohtaja Anu Mattila (ps.)

Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnan puheenjohtaja Maire Mäki (sd.), varapuheenjohtaja Elina Hyttinen (kesk.)

Tiedot kaikista Pohteen toimielinten jäsenistä ovat tiedotteen liitteenä. Tiedot päivittyvät myös Pohteen verkkosivuille: https://pohde.fi/tietoa-meista/paatoksenteko/.

Muut kokousasiat

Aluevaltuusto käsitteli kokouksessaan myös aloitteita ja lähetti ne eteenpäin aluehallituksen valmisteltavaksi. Lisäksi se merkitsi tiedoksi aluevaltuuston tulevat kokoukset ja seminaarit vuodelle 2025:

Maanantai 16.6.2025 Talousseminaari

Maanantai 1.9.2025 Varaus talouseminaarille

Maanantai 15.9.2025 Kokous

Maanantai–tiistai 13.–14.10.2025 Talousseminaari

Maanantai 10.11.2025 Kokous

Maanantai 15.12.2025 Kokous

Uuden aluevaltuuston kokousajat ja pöytäkirjat

Aluevaltuuston kokous järjestetään seuraavan kerran 15.9.2025.

Uuden valtuuston kokousajat, esityslistat, tarkastetut pöytäkirjat ja kokouksen tallenteen löydät aluevaltuuston verkkosivulta: https://pohde.fi/tietoa-meista/paatoksenteko/aluevaltuusto/.

Tallenne on katsottavissa verkkosivuilla kokouksen jälkeisestä päivästä alkaen kahden viikon ajan.