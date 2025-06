Ihmisen puolella -palkinto Lääkäri Atelle

Suomen Setlementtiliitto on setlementtiliikkeen keskusjärjestö sekä kansalaisjärjestö, jonka toiminta-alue kattaa koko elämän kirjon sivistystyöstä sosiaalisiin palveluihin. Jäseninä on 32 paikallista setlementtiä. Toiminta on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta sekä voittoa tavoittelematonta.

Suomen Setlementtiliitto ry

Sturenkatu 11 A

00510 Helsinki

www.setlementti.fi