Kokonaisturvallisuutta edistetään Pohjois-Suomen alueellisella maanpuolustuskurssilla

Kurssilla käsitellään ulko- ja turvallisuuspoliittista tilannetta ja varautumisen ajankohtaisia kysymyksiä sekä paneudutaan suomalaiseen kokonaisturvallisuuden toimintamalliin, jossa yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista huolehditaan eri toimijoiden laaja-alaisena yhteistyönä. Lisäksi kurssilla esitellään eri alojen järjestelyjä normaalioloissa, häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

”Alueelliset maanpuolustuskurssit edistävät alueen viranomaisten ja eri alojen keskeisiä tehtäviä hoitavien tahojen verkostoitumista sekä yhteistoimintaa yhteiskunnan häiriötilanteissa, suuronnettomuuksissa ja sotilaallisissa uhkatilanteissa”, kertoo Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Kaisa Ainasoja.

Maanpuolustuskurssia johtaa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja ja Kainuun prikaatin apulaiskomentaja, eversti Tomi Pekurinen. Pudasjärven kaupungin tervehdyksen kurssille tuo kaupunginjohtaja Tomi Timonen.

Alueellisten maanpuolustuskurssien järjestäminen on osa aluehallintoviraston lakisääteisiä alueellisen varautumisen yhteensovittamisen tehtäviä. Maanpuolustuskurssin osallistujavalinnalla pyritään kattamaan mahdollisimman laaja kirjo yhteiskunnan toimijoita, joilla on keskeinen rooli erilaisten häiriötilanteiden ja poikkeusolojen hallinnassa. Osanottajat edustavat muun muassa kuntia, hyvinvointialueita, pelastuslaitoksia, poliisilaitoksia, muita viranomaisia, järjestöjä ja elinkeinoelämän osalta huoltovarmuuskriittisiä yrityksiä.

Viiden päivän kurssilla käsitellään varautumista edellyttäviä uhkia ja riskejä, maanpuolustusta ja puolustusvoimien toimintaa sekä esimerkiksi huoltovarmuutta, väestönsuojelua, sosiaali- ja terveydenhuollon varautumista, viestintää ja henkistä kriisinkestävyyttä. Kurssilaisten ohjelmaa kuuluu myös vierailu Kainuun prikaatiin Kajaaniin.

Ryhmätöissä osallistujat pääsevät verkostoitumaan ja paneutumaan yhdessä kuvitteelliseen häiriötilanteeseen sekä suunnittelemaan tilanteen vaatimia toimenpiteitä.

Vuokatissa järjestettävä kurssi on 84. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella järjestettävä alueellinen maanpuolustuskurssi. Kursseja on alueella järjestetty vuodesta 1963 alkaen ja niille on osallistunut reilut 4 000 henkilöä. Peruskurssien lisäksi aluehallintovirasto järjestää kahden päivän jatkokursseja sekä 1–2 päivän erikoiskursseja.

Lisätietoja:

Johtaja Petteri Koskinen, Pelastustoimi ja varautuminen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, 0295 017 544, petteri.koskinen@avi.fi

Ylijohtaja Kaisa Ainasoja, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, 0295 017 345, kaisa.ainasoja@avi.fi