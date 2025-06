Kesäaika vaikuttaa Varhan palveluihin ja aukioloaikoihin

Uusi reseptisi hyvissä ajoin ennen juhannusta

Sote-keskuspalveluissa mm. terveysasemilla ja suun terveydenhuollossa on kesäaikana toiminnan rajauksia ja poikkeavia palveluaikoja kesäkuusta elokuun loppuun. Jos oma terveyskeskus tai -asema on suljettu, on sille järjestetty korvaava toimipiste, johon asiakkaat voivat olla yhteydessä sulkuaikana.

Kesäaikana kiireellinen hoito turvataan, mutta kiireettömän hoidon saatavuus on rajoitettua.

- Asiakkaiden toivotaan uusivan reseptit hyvissä ajoin ennen juhannusta, jotta niiden käsittely ei ruuhkaudu keskellä kesää. Kiireettömiin palveluihin liittyvissä asioinneissa, esimerkiksi pitkäaikaissairauksien kontrollikäynneissä, yhteyttä otetaan omalle terveysasemalle, avoterveydenhuollon johtaja Suvi Vainiomäki toteaa.

Jos mökkeilee oman kotikunnan ulkopuolella ja tarvitsee sairaanhoidollisia palveluita, tulee olla yhteydessä mökkikunnan terveyspalveluihin hyvissä ajoin, vähintään kolme viikkoa ennen tilapäisen oleskelun ja hoidon tarpeen alkamista. Yhteydenoton perusteella arvioidaan, onko sairaanhoito mahdollista järjestää mökkikunnan terveyskeskuksessa. Mökkikunta pystyy näin paremmin myös suunnittelemaan hoitotoimenpiteet esimerkiksi haavojen hoidon.

Jos kesällä tarvitsee sairaanhoidollisia palveluita kotikunnan ulkopuolella – tutustu ohjeeseen:

Sosiaali- ja vammaispalveluissa sulkuja pääosin heinäkuussa

Vammaispalvelujen päiväaikainen toiminta on pääosin heinäkuussa suljettu. Tarkemmat aukioloajat tiedotetaan suoraan asiakkaille.

Työllistämistä edistävien palvelujen erilaiset ryhmät ja pajat ovat pääosin suljettuina 30.6.–27.7.

Heinäkuussa mielenterveys- ja päihdepalvelujen sosiaalityössä hoidetaan vain akuutteja asioita.

Kotihoidossa turvataan välttämättömät palvelut

Ikääntyneiden palveluihin on saatu rekrytoitua kesätyöntekijöitä, mutta tilanne vaihtelee alueellisesti, erityisesti saaristoalueilla.

- Kesäaikana keskitytään välttämättömiin turvallisuuteen, ravitsemukseen ja lääkitykseen liittyviin palveluihin. Asiakkaiden sovituista käyntiajoista voidaan joutua tinkimään. Jos asiakkaan palvelua joudutaan jollakin tavalla rajaamaan tai aikoja muuttamaan, käydään ne aina henkilökohtaisesti asiakkaan tai hänen omaisensa kanssa läpi, vt. kotona asumista tukevien palvelujen johtaja Jenni Haapanen sanoo.

Vaikka kotihoidon henkilökunta käykin säännöllisesti asiakkaidensa luona, myös omaisten rooli ikääntyneen voinnista huolehtimisessa on tärkeä. Voinnissa voi tapahtua nopeastikin muutoksia esimerkiksi kesän mahdollisten hellejaksojen aikana. Omaiset voivat muistuttaa iäkkäitä läheisiään mm. siitä, että he pitäisivät kaihtimet, verhot ja ikkunat kiinni kuumimpaan aikaan ja muistavat juoda riittävästi.

Ikääntyneiden palveluiden kuntouttavaa päivätoimintaa järjestetään heinäkuussa vähemmän kuin normaalisti. Kuntouttavan lyhytaikaishoidon paikkoja supistetaan kesän aikana ja samoin muutamasta asumisyksiköstä vapautuvia pitkäaikaisen asumisen paikkoja jätetään täyttämättä, jos henkilöstötilanne sitä edellyttää.

Tyksin päivystykset avoinna normaalisti

Muista aina soittaa ennen päivystykseen lähtöä päivystysapuun p. 116117. Hätätapauksessa soita 112.

Tyksin päivystykset toimivat normaalisti: Tyks T-sairaalassa ja Salon sairaalassa ympäri vuorokauden. Loimaan ja Uudenkaupungin toimipisteet avautuvat klo 10 ja sulkeutuvat klo 20 kaikkina viikonpäivinä.

Päivystys noudattaa sosiaali- ja terveysministeriön (STM:n) päivystyshoidon kriteereitä hoidon tarpeen arvioinnissa. Se tarkoittaa, että esimerkiksi kroonisten vaivojen tai reseptin uusimisen vuoksi tai työnantajan vaatiman sairauslomatodistuksen saamiseksi päivystykseen ei kannata hakeutua.

Osa Tyks Laboratorioiden toimipaikoista toimii kesällä supistetusti

Suuri osa Tyks Laboratorioiden näytteenottopaikoista on kesäaikana avoinna normaalisti, mutta osa näytteenottopaikoista toimii supistetusti tai ovat suljettuna noudattaen pääsääntöisesti perusterveydenhuollon toimipaikkojen sulkuaikatauluja. Tyks Laboratorioiden näytteenottopaikkojen ajantasaiset aukioloajat löydät tyks.fi-verkkosivuilta:

Kesän aukioloajat nettisivujen toimipistetiedoista

Toimipisteiden kesän poikkeavat aukioloajat löydät varha.fi-sivuilta varha.fi/asiointikanavat. Valitse kunta ja asiointikanavan tyypiksi ”Toimipiste”. ”Hakusana”-kenttään kirjoitetaan toimipisteen nimi tai osa nimestä.