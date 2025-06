Sim Finland Oy laajentaa sata metriä

Laajennus toteutetaan Sim Finlandin nykyisten toimitilojen yhteyteen, omalle tontille. Kyseessä on KVR-urakka, jossa Meijou vastaa sekä suunnittelusta että toteutuksesta. Rakennuksen laajentaminen on luonnollinen jatkumo yrityksen kasvulle ja myös jatkoa Meijoun ja Sim Finlandin toimivaksi osoittautuneelle yhteistyölle. Kun Sim Finlandin vanhat, vuosituhannen alussa rakennetut toimitilat jäivät pieniksi, urakoi Meijou nykyiset 8 200 m²:n toimitilat vuonna 2019.



”Meille on tärkeää tehdä yhteistyötä kumppanin kanssa, joka ymmärtää meidän toimintamme tarpeet ja jakaa kunnianhimon laadusta ja ulkonäöstä. Meijou on jo aiemmin osoittanut kykynsä toteuttaa vaativia kokonaisuuksia aikataulussa ja laadukkaasti. Siksi oli luontevaa jatkaa yhteistyötä myös tässä laajennuksessa. Rakennus ei ole meille pelkkä kuori, vaan tärkeä osa yrityksemme kasvutarinaa”, Sim Finland Oy:n toimitusjohtaja Tatu Viherma kertoo.



Näyttävä kokonaisuus



Sim Finlandin toimitilat ovat arkkitehtonisesti näyttävät eikä laajennusrakennuksessa ole tarkoitus tinkiä laadusta tai ulkoisesta vaikutelmasta, päinvastoin. Laajennuksen myötä halutaan säilyttää rakennuksen tyylikäs ulkonäkö ja jopa viedä kokonaisuutta visuaalisesti vielä askeleen pidemmälle.

”Olemme ylpeitä, että saamme jatkaa yhteistyötä Sim Finlandin kanssa heidän kasvaessaan. Tällaiset pitkäaikaiset kumppanuudet ovat meille tärkeitä ja kertovat molemminpuolisesta luottamuksesta”, Meijou Oy:n projektijohtaja Juuso Järvelä toteaa.



Rakennustyöt ovat käynnistyneet ja 5 000 neliömetrin varastolaajennus valmistuu marraskuun loppuun mennessä.



Lisätiedot ja yhteydenotot:

Juuso Järvelä, projektijohtaja Meijou Oy

+358 40 741 1751, juuso.jarvela@meijou.fi

Tatu Viherma, toimitusjohtaja, Sim Finland Oy

+358 400 339 654, tatu.viherma@simfinland.fi

Sim Finland Oy



Sim Finland Oy on suomalainen hiuskosmetiikan valmistaja, joka tunnetaan erityisesti hajusteettomista ja herkälle hiuspohjalle sopivista tuotteistaan

Työllistää yli 80 henkeä

Liikevaihto 2024, 20,8 miljoonaa euroa

sim.fi

Meijou Oy